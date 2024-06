Incentivi 2024: oggi è il giorno degli Ecobonus, al via le prenotazioni

È attiva – dalle 10 di questa mattina – la nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti.

L’Ecobonus 2024 offre opportunità interessanti per chi desidera acquistare veicoli a basse emissioni, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento ambientale. Questo tipo di bonus viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto.

Incentivi auto 2024: è il giorno degli Ecobonus

I nuovi incentivi auto sono finalmente una realtà. A partire dalle 10 di oggi, lunedì 3 giugno, è possibile prenotare l’Ecobonus, grazie all’entrata in vigore del nuovo DPCM del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità e come fare richiesta degli incentivi.

La piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia, permette di prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). I fondi sono suddivisi tra le diverse categorie di veicoli: 201 milioni per le auto elettriche, 125 milioni per le ibride plug-in, 276 milioni per le auto termiche a basse emissioni, meno di 20 milioni per l’usato e 16 milioni di avanzi con 17,5 milioni di fondi nuovi per gli scooter

Rispetto al precedente sistema, gli incentivi sono ora proporzionali alla classe ambientale del veicolo da rottamare. Le vetture di classe Euro 5 possono beneficiare dell’Ecobonus se l’acquirente ha un Isee inferiore ai 30.000 euro e acquisti un mezzo elettrico o ibrido plug-in. Anche le auto aziendali rientrano tra i veicoli agevolati. Il massimo incentivo raggiungibile è di 13.500 euro per chi abbia un indicatore reddituale sotto i 30.000 euro.

Lo sconto in fattura

Le date e le modalità per la prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente e dei contributi per l’installazione di impianti GPL e Metano su veicoli di categoria M1 saranno rese note in un secondo momento. Inoltre, sono richieste specifiche dichiarazioni per prenotare gli incentivi tramite la piattaforma, a seconda del tipo di acquirente (persone fisiche, persone giuridiche o piccole e medie imprese).

L’Ecobonus viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell’acquisto. Questo incentivo offre opportunità interessanti per chi desidera acquistare veicoli a basse emissioni, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento ambientale.