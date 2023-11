Incendio in un appartamento a Corato, muore una 53enne

L’incendio è divampato, nella serata di ieri, in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Lombroso, a Corato, nel Barese. La vittima è Luciana Perrone, 53 anni.

Salvo il cane che viveva con lei. Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire se la donna sia deceduta a seguito dell’incendio o se sia morta per altra causa, prima che divampassero le fiamme.

Incendio in un appartamento a Corato: morta una donna di 53 anni

Si chiamava Luciana Perrone la donna di 53 anni morta nella serata di venerdì a Corato, provincia di Bari, nell’incendio divampato nel suo appartamento, al primo piano di un palazzo in via Lombroso. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 20, ma quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, per la vittima non c’era più nulla da fare. Salvo invece il cane di piccola taglia che viveva con la donna. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato l’incendio. L’appartamento è stato dichiarato inagibile, mentre la salma di Luciana Perrone è stata trasportata all’istituto di Medicina legale di Bari. Nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l’autopsia.

Si attendono ora gli esiti degli accertamenti medico-legali, che dovranno chiarire se la donna sia deceduta a seguito dell’incendio o se sia morta per altra causa, prima che divampassero le fiamme nel suo appartamento. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa.