Camion perde il carico, investe auto e causa due vittime, l’autista in fuga è stato arrestato: la patente gli era stata ritirata

L’incidente, che ha provocato due morti, un ferito grave e altri quattro che versano in condizioni meno gravi, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla provinciale 111, in località Caprara, nel comune di Campegine (Reggio Emilia). Il conducente del camion era senza patente, che gli era stata ritirata lo scorso mese di agosto per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, un 39enne di Montecchio Emilia, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

Arrestato il conducente del camion fuggito dopo l’incidente sulla provinciale 111

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Guastalla il conducente del camion che – nel tardo pomeriggio di venerdì, 17 novembre – si è dato alla fuga dopo aver perso il carico di impalcature che stava trasportando. L’incidente ha causato due morti, un ferito grave e altri quattro feriti più lievi. L’uomo, un 39enne di Montecchio Emilia, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e quindi gli verrà contestata anche la guida in stato d’ebbrezza. Era sprovvisto di patente, che lo scorso agosto gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. È accusato di lesioni personali gravissime, omicidio stradale, fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 111 in località Caprara, nel comune di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, poco dopo le 18:30 di venerdì. Il camion, che trasportava componenti d’acciaio per i ponteggi – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il carico e ha travolto un’auto. A bordo della vettura viaggiavano tre giovani, due dei quali – un 19enne e un 21enne – hanno perso la vita. L’altro 21enne a bordo è gravemente ferito ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Parma. Il carico ha investito anche altre due auto, una Bmw, il cui conducente è rimasto illeso e una Peugeot 208 con quattro persone a bordo, lievemente ferite.

Dopo l’incidente, il conducente dell’autocarro è fuggito, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo grazie alle telecamere dei varchi di lettura targhe. Il mezzo è stato sequestrato.