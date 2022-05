Incendio a Stromboli mentre si gira una fiction per la Rai

Scoppiato un incendio sull’isola di Stromboli ieri, 26 maggio 2022, che si è propagato per diversi ettari. Si presuppone sia partito durante le riprese della fiction Rai “Protezione Civile”.

Nella mattinata del 26 maggio 2022, è scoppiato un incendio sull’isola di Stromboli, poi propagatosi per diversi ettari di terreno per via del vento di scirocco che tira in questi giorni.

Incendio scoppiato durante le riprese di una fiction Rai

L’ultimo focolaio è stato domato durante la notte, anche grazie all’aiuto degli abitanti dell’isola che si sono impegnati nel salvare quanto più possibile la loro terra, riuscendo ad evitare disastri peggiori al territorio.

Una delle ipotesi, non ancora accertata, è che il fuoco possa essere divampato durante le riprese della fiction “Protezione Civile” con Ambra Angiolini.

Si presume che l’incendio sia scoppiato durante la ripresa di una scena e che sia poi divampato per via del vento forte.

Il responsabile dei Vigili del Fuoco presente in quel momento ha raccontato all’agenzia di stampa Adnkronos che nel copione della fiction non erano previste scene con il fuoco, è quindi perciò improbabile che l’errore sia stato causato da loro.

Inoltre, al momento dell’inizio delle riprese, non era ancora presente il personale dei Vigili del Fuoco che si sarebbe dovuto occupare delle sicurezza del personale presente durante i lavori, perché non era ancora stato dato il nulla osta per l’inizio delle attività.

Ogni operazione eseguita in quel momento non sarebbe stata possibile, perché non autorizzata in assenza delle personalità competenti.

L’intervento dei vigili del fuoco e l’inizio delle indagini

L’intervento di ieri, 26 maggio, è durato tutto il giorno e tutta la notte.

Con l’aiuto di un elicottero, due Canadair e le squadre di terra, che hanno lavorato tutta la nottata, assistite da altro personale e da altri mezzi proveniente da Milazzo e da Lipari; il personale dei Vigili del Fuoco dopo svariate ore, questa mattina all’alba è finalmente riuscito a domare l’incendio, grazie alla bonifica della zona, per scongiurare la ripresa delle fiamme, e a due Canadair.

Aperta un’indagine dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che si occupa del controllo del territorio delle isole Eolie.

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco si stanno adoperando per comprendere la dinamica dello scoppio dell’incendio; stanno raccogliendo le deposizioni di chi si trovava sul luogo e si occuperanno di interrogare anche il regista della fiction Marco Pontecorvo e alcuni membri dello staff.

Il Procuratore facente funzione di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Adornato, fa sapere che è stato aperto un fascicolo sulla questione e che stanno facendo i dovuti accertamenti per cercare di ricostruire la vicenda e di capire cosa possa essere successo.

La Rai ci tiene a far sapere che non si sta occupando in prima persona della produzione esecutiva della fiction “Protezione Civile” e che quindi non sono impegnati dipendenti o mezzi dell’azienda.

La produzione della serie è tutta in mano alla società “11 marzo”, ditta indipendente dalla Rai.