Inaspettato il motivo per cui dovresti applicare il dentifricio sul coltello

Perché dovremmo applicare del dentifricio sul coltello? Puoi scoprire il motivo soltanto leggendo questo articolo.

Per qualsiasi cuoco, che sia un principiante o un esperto, un coltello da cucina è uno strumento indispensabile.

I coltelli professionali sono simili a una seconda mano. Con varie forme e dimensioni, realizzati con materiali come acciaio inossidabile, ceramica e con manici di plastica o in legno, sono adattabili e possono migliorare qualsiasi piatto, indipendentemente dall’ingrediente principale.

Tuttavia, è importante scegliere quello giusto per il lavoro. Prima di parlare di un trucco che riguarda i coltelli, è importante capire cosa contraddistingue i migliori da cucina.

Inoltre, è fondamentale mantenere e prendersi cura di questi coltelli, anche se vengono forniti in un set. Per assicurarti che rimangano affilati e in perfette condizioni, ecco alcuni consigli essenziali da seguire nel tempo:

è imperativo lavare a mano i coltelli con acqua e una piccola quantità di sapone. In nessun caso i coltelli devono essere lavati in lavastoviglie.

è importante avere una chiara comprensione di quale coltello da cucina sia veramente necessario;

è importante utilizzare coltelli separati per cibi cotti e crudi per evitare la contaminazione incrociata;

quando si seleziona un coltello, è importante considerare qualcosa di più del semplice prezzo, poiché un coltello di qualità in genere non può essere trovato per meno di 15-20 euro;

si consiglia di pulire accuratamente il coltello da cucina appena acquistato prima di utilizzarlo per qualsiasi scopo;

una volta terminato di lavare e asciugare bene il coltello, bisogna avere cura di riporlo al sicuro nell'apposita borsa, nel cassetto o in un raffinato e pratico ceppo di legno. È fondamentale evitare di conservare il coltello con altri coltelli per evitare potenziali danni a entrambe le lame.

Adesso andiamo a vedere del nesso che c’è tra un coltello e un dentifricio. In molti rimarranno sorpresi!

L’importanza di affilare i coltelli

Come detto in precedenza, nell’ambito delle preparazioni in cucina, i coltelli sono indubbiamente un utensile fondamentale.

L’atto di tagliare è un compito frequente in cucina, come affettare il pane, sbucciare verdure e patate e tagliare carne e pesce.

È un evento comune che l’uso quotidiano dei coltelli da cucina smussi i bordi, motivo per cui è fondamentale mantenerli correttamente e regolarmente per garantire prestazioni ottimali.

Esistono molti metodi per affilare i coltelli, ad esempio utilizzando un altro coltello o una speciale pietra per affilare.

Tuttavia, da tempo circola in rete una tecnica estremamente efficace per affilare i coltelli da cucina. Diamo un’occhiata in cosa consiste questa tecnica.

Il trucco del dentifricio sul coltello

Numerose persone stanno già adottando la pratica di applicare il dentifricio su un coltello da cucina (e ci sono validi motivi per farlo).

I coltelli da cucina sono una necessità quotidiana per tagliare una vasta gamma di alimenti, dalle verdure alla carne e al pesce.

Fortunatamente, esiste una soluzione semplice per affilare i coltelli da cucina alla loro efficienza originale.

Anche senza accesso a una pietra per affilare, tutto ciò che serve è dentifricio e una tazza di ceramica.

Prima di affilare i coltelli da cucina, è importante spremere un po’ di dentifricio sulla lama. Distribuirlo uniformemente su entrambi i lati e su tutta la superficie.

Il dentifricio è un efficace agente detergente e smacchiatore, che lo rende la soluzione perfetta per rimuovere eventuali macchie che si sono accumulate sulla lama nel tempo.

Prendi una tazza di ceramica, preferibilmente quella che usi per il tuo latte mattutino, capovolgila e cospargi un cucchiaio di aceto bianco e sale sul fondo della tazza, assicurandoti che il composto sia distribuito uniformemente sui bordi.

Per iniziare ad affilare, devi posizionare il coltello da cucina sul bordo della tazza con un angolo di 25 gradi. Con la mano destra, afferra saldamente il coltello da cucina e usa la mano sinistra per tenere ferma la tazza ed evitare che scivoli.

Muovi delicatamente il coltello con un movimento verso il basso, come per affilarlo, e ripeti questo processo più volte. L’intero processo dovrebbe richiedere circa cinque minuti per essere completato.

Dopo aver affilato il coltello, lo devi immergere in acqua pulita per il lavaggio. Il prossimo passo è tagliare un pezzo di zenzero usando il coltello da cucina appena affilato.

Se lo zenzero viene affettato senza danni, il coltello è considerato adeguatamente affilato. Se lo zenzero è danneggiato, si consiglia di ripetere il processo di affilatura.