La polizia di Uvalde, in Texas, ha abbattuto il presunto aggressore, 18 anni, che ha fatto irruzione nella scuola elementare di Robb con una pistola e un fucile.

Il Texas teatro di una nuova tragedia

Gli Usa ancora devono ancora ‘digerire’ il massacro razzista di Buffalo, che sono costretti a guardare di nuovo al pozzo oscuro della loro violenza. Il nome di Uvalde, una piccola e tranquilla comunità di 16.000 persone al centro dello stato del Texas, a pochi chilometri dal confine con il Messico, si aggiunge ad una lunga lista di orrori che la violenza armata ha lasciato in questo Paese.

Salvador Ramos, un 18enne di questa stessa città, è entrato in una scuola elementare armato di fucile e, secondo le autorità, “ha iniziato a sparare a chiunque si trovasse sulla sua strada, siano essi bambini, insegnanti o adulti. ”.

Il bilancio di questa nuova strage è di 19 bambini e due adulti deceduti. La polizia ha sparato all’assassino all’interno della scuola. Uvalde si unisce a nomi come Columbine, Parkland e Sandy Hook, città che hanno visto come le armi irrompono in quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro di tutti, le scuole.

Come può essere successo qui? Perché nessuno l’ha visto arrivare? Queste sono le domande poste dai residenti di questa città a maggioranza ispanica e dove tutti si conoscono. La scuola aveva celebrato questo ieri l’ultimo giorno di lezione. Genitori e figli hanno partecipato al mattino a una cerimonia di fine anno.

La scuola, situata su un pezzo di terra nel mezzo di un quartiere di case della classe medio-bassa, aveva solo tre classi. L’assassino abitava in una casa che condivideva con i nonni materni, Rodolfo e Celia, nei pressi della scuola in questione. “Il sospetto è stato coinvolto in una rissa domestica con sua nonna.

Le ha sparato”, ha spiegato questo pomeriggio alla stampa il sergente Christopher Olivarez, del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Stato del Texas. Secondo i testimoni, dopo aver sparato alla testa a sua nonna, Ramos è salito su un camion nero e ha guidato per pochi metri fino a scuola.

Biden: è ora di cambiare la legge sulle armi

I vicini hanno sentito come il camion è caduto in un fosso davanti al centro. Il soggetto è sceso dal veicolo e ha scavalcato la recinzione. I primi spari cominciano a farsi sentire pochi minuti prima delle 11.30 del mattino.

Gli agenti dell’FBI e del Bureau of Alcohol, Tobacco and Guns stanno indagando sul tipo di calibro utilizzato dall’assassino e, sul luogo in cui ha acquistato le armi.Greg Abbott, il governatore del Texas, è stato il primo a dire che Ramos “ha sparato e ucciso in modo orribile e incomprensibile” i bambini e due insegnanti.

Una di queste è stata identificata ieri sera come Eva Mireles, 44 anni e che ne aveva lavorate 17 come educatrice. Ramos era uno studente dell’ultimo anno dell’istituto locale, vicino alla scuola elementare. Ha agito da solo, secondo le prime indicazioni.

Con qualche ritardo rispetto al programma annunciato, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato un comunicato istituzionale, con un messaggio di lutto e solidarietà alle famiglie, dalla Casa Bianca, fresco del suo viaggio in Asia.

Biden ha imposto che le bandiere sventolino a metà del personale negli edifici federali. “E’ ora di agire, è tempo di dire a chi ostacola, ritarda o blocca le leggi di buon senso [in riferimento alla normativa sulle armi]: non dimenticheremo”, ha detto energico, ma con evidenti segni di stanchezza dopo la lungo viaggio.

“La maggior parte degli americani sostiene leggi ragionevoli sul controllo delle armi”, ha detto il Presidente. Biden, accompagnato dalla moglie Jill, in profondo lutto, non ha risposto alle domande dei giornalisti. Gli Stati Uniti, dove il diritto al possesso di armi da fuoco è sancito dalla costituzione, sono l’unico Paese al mondo in cui si ripetono in modo ricorrente massacri con armi da fuoco nelle scuole e negli istituti.