In questo bellissimo posto vivi con 500 euro di pensione: qui fai la vita da ricco

In questo bellissimo posto vivi con 500 euro di pensione: vuoi sapere dove si trova? Per saperlo continua a leggere qui di seguito.

Si tratta di un luogo decisamente allettante che porta tanti pensionati a prendere una decisione importante. Potrete letteralmente cambiare vita fuori dall’Italia, potendo vivere egregiamente con poco, ovvero con una pensione di soli 500 euro, godendo al contempo di un luogo estremamente affascinante.

Come accennato poco fa, si farà riferimento a un posto in cui si può vivere davvero con pochi soldi e questa non può che essere una notizia allettante, soprattutto se si tiene conto che al giorno d’oggi questa sembra essere una cosa non possibile.

Invece è possibile e proprio in un luogo specifico di cui vi parleremo a breve.

Sono sempre più numerosi i pensionati che decidono di lasciare l’Italia, per godersi la vita in un territorio straniero che li consenta di farlo senza alcun problema.

Ci sono diverse mete che risultano tra le più convenienti, che costituiscono le scelte principali di questa categoria di cittadini.

Questi ultimi in Italia non riescono più ad andare avanti, potendo contare soltanto su una pensione minima. Una pensione che non gli consente di affrontare tranquillamente le spese quotidiane.

Il carovita e l’inflazione, poi, hanno contribuito a incrementare il livello di povertà di tante famiglie italiane, come pure di tanti pensionati italiani.

Ecco perché diverse persone appartenenti a questa specifica categoria, hanno deciso di cambiare completamente il proprio stile di vita e il posto dove abitare.

A malincuore lasciano il loro posto natio, ma in compenso si ritrovano a vivere con la medesima pensione in un paese straniero, potendo usufruire di un modo di vivere che solitamente hanno i ricchi.

Tutto questo da cosa è reso fattibile? Di seguito troverete le spiegazioni a riguardo e il posto preferito da questi pensionati.

Clima ideale e bassa tassazione

La scelta di questi pensionati si basa su un fattore prettamente economico, ma anche su quello climatico. Questo in quanto indirizzano la loro scelta verso dei luoghi che dispongono di un clima molto mite, con un tipo di tassazione che gli consente di fare lì la classica bella vita.

Quali sono di preciso i posti stranieri in cui chi dispone di una pensione può godersela nel modo più conveniente?

Le Barbados sono tra quelle zone maggiormente scelte per andarci a vivere, grazie alle loro tasse decisamente basse e a un genere di assistenza sanitaria del tutto gratuita. Quest’ultimo aspetto, ancor di più quando si giunge a un’età alquanto avanzata, è sicuramente molto importante.

Una vera e propria perla posizionata nelle vicinanze dei Caraibi, dove si può beneficiare di un mare splendido e cristallino, oltre che di un sole che rende gradevoli le giornate.

A differenza di luoghi stranieri come questo, il territorio italiano di sicuro non è vantaggioso a livello fiscale.

Un misero assegno previdenziale ottenuto dopo una vita di sacrifici e di lavoro non permette alle persone di poter pagare un quantitativo di tasse così esagerato come quello presente in Italia.

Ecco che andare su queste isole può significare vivere meglio, soprattutto se si pensa che rappresentano una delle migliori da poter visitare, ma non solo. Qui si può anche vivere, bene e con poco. Cosa vogliamo di più?

L’isola può offrire a chi arriva uno stile di vita all’insegna del relax e poi il clima è davvero da far invidia.

Come ricevere la pensione all’estero

Da qui si capisce benissimo come mai questi italiani preferiscono lasciare l’Italia per vivere meglio e più tranquillamente. Come si potrà ricevere la pensione in questi casi? Sicuramente molti di voi si staranno chiedendo proprio questo.

Per ricevere la pensione all’estero, baserà consultare lo spazio apposito del portale dell’INPS, se si considera che quest’ente paga le pensioni all’estero in ben 165 paesi.

Quindi il pensionato potrà ricevere la sua pensione tramite un accredito sul suo conto corrente bancario, oppure potrà riscuotere la sua pensione in forma contante direttamente allo sportello. In questo caso dovrà recarsi presso i partner presenti nella zona dell’istituto bancario che ha in gestione i pagamenti.

Insomma non sembrano esserci ostacoli in tal senso e chiunque voglia trasferirsi in questo posto, pensionati inclusi, potrà farlo senza alcun problema.