In quali cibi è contenuta più vitamina D? La lista completa

In questo testo ti indichiamo tutti i cibi maggiormente ricchi di vitamina D. Aggiungi tutti questi prodotti alla tua alimentazione, ma occhio agli eccessi. Analizziamo tutte le informazioni necessarie su questo argomento così importante per la nostra salute.

La vitamina D è un elemento che non dovrebbe mai mancare nella dieta alimentare di tutti quanti noi. Essa sarà contenuta in molti cibi animali e vegetali. La sua importanza è legata al fatto di essere profondamente salutare a tutto il nostro sistema immunitario, alle ossa e ai vari muscoli del corpo.

Questa vitamina, poi, è sintetizzata dal nostro corpo per mezzo dei raggi solari assorbiti dalla pelle del nostro corpo. Oltre a una alimentazione corretta, dunque, per assorbire vitamina D sarà fondamentale esporsi al sole in una misura adeguata, stando sempre attenti a proteggere la nostra pelle.

Si tratta di una molecola liposolubile che ha un ruolo davvero fondamentale per tutto il funzionamento corretto del nostro organismo. Una assenza di vitamina D, quindi, potrebbe rivelarsi molto pericolosa.

In quali alimenti è contenuta maggiormente tale vitamina? Nelle prossime righe ti indicheremo la lista completa dei cibi maggiormente ricchi di tale molecola. Ecco tutti i dettagli in merito.

Vitamina D molto ricca in tutti questi cibi

Più del 50% delle persone in tutto il mondo ha carenze di questa molecola nel proprio organismo. Chi ha questo problema, dunque, è affetto da ipovitaminosi D. Il dato sale vertiginosamente nelle persone maggiormente anziane. Diventa fondamentale, dunque, proteggere il nostro organismo assumendo tale vitamina. Essa protegge il nostro sistema immunitario, le ossa, i muscoli e regola la pressione sanguigna. Inoltre, riduce il rischio di imbattersi in tumori.

Quali sono i cibi maggiormente ricchi di tale molecola? Nel prossimo paragrafo ti indicheremo cosa non dovrà mai mancare ogni giorno sulla propria tavola.

Come per tutte le cose, però, sarà opportuno non esagerare nel verso opposto. Un eccesso di tale molecola, infatti, può provocare livelli di calcio troppo elevati nel sangue, nausea, vomito e debolezza.

Gli ulteriori dettagli

La giusta moderazione nell’assunzione di vitamina D, dunque, è il consiglio dato dagli esperti. Essa, però, sarà da assumere a tutti i costi. I cibi con più alto contenuto di tale molecola sono il pesce grasso – come il salmone, il tonno e lo sgombro – i funghi, le uova e il fegato.

Anche le verdure a foglia verde – come la bietola e gli spinaci – sono cibi ad alta concentrazione di vitamina D. La stessa cosa varrà per il cacao puro e per il cioccolato fondente. Fegato e latticini sono altri alimenti ricchi di questa molecola, ma andranno assunti con moderazione.