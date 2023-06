In Francia una bambina di 11 anni è stata uccisa da un vicino di casa

By

In Francia, precisamente a Finisterre in Bretagna, una bambina di 11 anni è stata sparata da un vicino di casa, perdendo così la vita. Anche il padre della piccola è stato gravemente ferito.

La vittima e il padre si trovavano in giardino quando il vicino ha improvvisamente aperto il fuoco, per poi rientrare insieme alla moglie all’interno della sua abitazione.

A quanto pare, alla base del folle gesto vi sarebbe una disputa per un terreno.

Solo qualche giorno fa in Francia è avvenuta un’altra tragedia che ha coinvolto alcuni minori, accoltellati da un 31enne all’interno di un parco.

Bambina di 11 anni sparata da un vicino di casa in Francia

Dopo pochi giorni dall’accoltellamento di quattro bambini avvenuto in un parco ad opera di un 31enne, la Francia è stata sconvolta da un’altra tragedia.

A quanto pare, a Finisterre, in Bretagna, una bambina di 11 anni ha perso la vita a causa dello sparo di un’arma da fuoco. A commettere il crimine è stato il vicino di casa, il quale ha gravemente ferito anche il padre della piccola.

La bambina stava giocando tranquillamente in giardino con suo padre, quando improvvisamente il vicino, un uomo di 71anni di nazionalità olandese, ha iniziato a sparare.

“I gendarmi hanno scoperto il corpo senza vita di una bambina di 11 anni. E’ stato travato anche il padre della bambina, gravemente ferito e in pericolo di vita”.

Ha affermato il procuratore di Quimper Carine Halley.

Subito dopo aver compiuto il folle gesto, il 71enne e sua moglie sono rientrati all’interno della loro abitazione, fin quando non si sono arresi. La polizia li ha ora presi in custodia con l’accusa di omicidio volontario di minore e tentato omicidio.

Secondo le prime informazioni emerse, tra le due famiglie vigeva ormai da anni una disputa per un apprezzamento di terreno adiacente alle loro proprietà. Questo potrebbe essere stato il motore del gesto compiuto dal 71enne.

L’accoltellamento dei quattro bambini in un parco

Un’altra tragedia che ha lasciato l’intero paese sotto shock è avvenuta qualche giorno fa a Annecy, in Alta Savoia.

Un ragazzo di 31 anni ha improvvisamente accoltellato quattro bambini e un anziano all’interno di un parco.

Tra le vittime due bambini di due anni, uno di tre e uno di 22 mesi. Mentre l’anziano ha 71 anni e si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Fortunatamente non ci sono state vittime.

Durante l’aggressione, l’uomo ha iniziato ad urlare “in nome di Gesù”, mostrando un crocifisso appeso al collo.

L’uomo aveva fatto richiesta d’asilo in Francia lo scorso novembre, questa però è stata respinta il 4 giungo. In ogni caso secondo gli inquirenti non si sarebbe trattato di un attentato terroristico.