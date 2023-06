I monopattini elettrici sono uno dei mezzi di spostamento più convenienti, soprattutto all’interno delle grandi città. Il problema è che in molte di queste non vi sono piste ciclabili, questo causa un elevato numero di incidenti. Il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto che prevede norme più stringenti sull’utilizzo dei monopattini.

I dati riportano che, solo nel 2021, in Italia gli incidenti con i monopattini sono stati circa 2.101 con 1.980 feriti e 10 vittime, di cui un pedone.

Le nuove misure riguardo i monopattini

I monopattini elettrici sono un mezzo di spostamento fondamentale all’interno delle grandi città. Questo perché consentono di evitare il traffico, accorciando le distante e di evitare anche problematiche relative al parcheggio.

Il problema è che molte città italiane e non solo, sono completamente sprovviste di un’adeguata rete di circolazione di piste ciclabili. Ciò comporta che le persone in monopattino debbano circolare su strade o addirittura su marciapiedi per pedoni, aumentando la pericolosità e la probabilità di incidenti.

Questo ha fatto sì che il governo, oltre ad introdurre nuove norme sulla sicurezza stradale, ha varato in Cdm anche un decreto riguardante i monopattini.

All’interno della misura viene stabilito che è obbligatorio usare casco, targa e assicurazione sul monopattino. Coloro che circolano senza assicurazione saranno sottoposti ad una sanzione che oscilla tra i 100 e i 400 euro. Mentre per coloro che girano con un mezzo danneggiato, primo di luci o freni su una delle due ruote, saranno costretti a pagare una multa compresa tra i 200 e gli 800 euro.

Infine i monopattini noleggiati, dovranno possedere un meccanismo di blocco che si attivi automaticamente al di fuori delle aree consentite.

Gli incidenti e le regole appartenenti agli altri paesi europei

In Italia, dunque, il numero di incidenti con il monopattino sono molto elevati. In particolare, la città maggiormente colpita è proprio Milano, in cui se ne fa un grande uso.

La percentuale di incidenti all’interno della metropoli è passata da un 48% nel 2021 ad un 53% nel 2023.

In ogni caso la questione dei monopattini è regolata in gran parte dei paesi europei. Per esempio in Danimarca è obbligatorio indossare il casco, in Spagna è vietato portare le cuffie mentre si è alla guida.

In Germania, invece, il proprietario del mezzo deve necessariamente assicurarlo, mentre in Norvegia la circolazione ha un limite orario, nelle ore notturne è vietato circolare.

In Francia, infine, l’ultimo decreto del governo ha totalmente vietato la circolazione dei monopattini a noleggio, a partire dal prossimo settembre.