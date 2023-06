Altri sbarchi di migranti a Lampedusa questa notte

Continuano gli sbarchi dei migranti a Lampedusa e l’hotspot inizia ad esser pieno oltre i posti presenti al suo interno. Sono, infatti, arrivati, questa mattina, altri 225 migranti.

Sono stati intercettati e soccorsi dagli uomini della Guardia Costiera in diversi salvataggi e portati tutti sull’isola.

Lampedusa, migranti arrivati nella notte

Nel giro di poche ore, sono arrivati altri migranti sull’isola di Lampedusa. Sono stati soccorsi, dalle motovedette della Guardia Costiera, in 225 e sono stati tratti in salvo per esser portati, poi, sull’isola siciliana. Due gruppi distinti, di 34 e 43 migranti, rispettivamente, fra i quali anche donne e bambini, sono stati tratti in salvo.

Le loro navi erano state lasciate in balia del mare e potevano affondare da un momento all’altro. La Guardia Costiera li ha intercettati e portati in porti sicuri. Poco dopo la mezzanotte, anche la Guardia di Finanza li ha scortato al molo Favarolo.

Sono arrivati, prima, in 131 (tra cui 20 donne e 15 minori) che erano stati rintracciati a 8 miglia dalla costa, poi in altri 17, che sono giunti sull’isola intorno alle ore 4 di questa mattina. Questi ultimi, sono stati intercettati e tratti in salvo proprio dalla Finanza che ha visto e raggiunto la loro barca, a 10 miglia dalla costa. Fra gli ultimi 17 sbarcati, ci sono anche 4 donne e 2 minori.

Sono stati accolti, tratti in salvo e fatti sbarcare sull’isola. Dopo una prima accoglienza, fatta anche del triage sanitario, sono stati trasferiti all’hotspot di Contrada Imbriacola, che adesso è arrivato anche ad ospitare ben 600 persone, arrivando quasi ai suoi limiti per ospitalità di migranti.

Sono stati salvati in 225

Come dicevamo, si tratta di sbarchi che continuano senza sosta, favoriti anche dalle tranquille condizioni del mare e del tempo. Lo sbarco di questa notte arriva a pochissimi giorni di distanza dall’arrivo di altri 650 migranti, sbarcati a Lampedusa e tratti in slavo dalla nostra Guardia Costiera nel giro di sole 24 ore, lo scorso 23 giugno.

In quell’occasione, furono 7 le barche tratte in salvo per un totale di 650 migranti che si sono andati ad aggiungere agli altri già presenti all’interno dell’hotspot dell’isola. La scorsa settimana, i migranti furono soccorsi in acque internazionali, quelli di questa notte, invece, si trovavano a poche miglia dalle coste dell’isola siciliana e sono stati, per fortuna, immediatamente individuati dalla Guardia Costiera a dalla Guardia di Finanza, per esser poi tratti in salvo.

Sono stati portati al porto. Qui accolti, rifocillati e visitati e, dopo anche un primo triage di carattere sanitario, sono stati traferiti nell’hotspot, in attesa di una collocazione.