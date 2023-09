In arrivo una valanga di accrediti dall’Inps, ecco il calendario di settembre

Oltre alle scadenze fiscali a cui i contribuenti devono prestare massima attenzione, il mese di settembre si preannuncia essere un mese ricco sul fronte degli accrediti erogati dall’Inps. Ecco quali sono.

Dopo la pausa estiva, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato le date ufficiali in cui verranno accreditati i vari sostegni economici ai beneficiari. Stiamo parlando dei vari aiuti economici che il governo ha approntato alle fasce di popolazione più disagiate, in particolare ai nuclei familiari con i figli. l’esecutivo è intenzionato a rafforzare tutte le misure a sostegno della natalità e della genitorialità proprio per contrastare il calo delle nascite e mettere a punto una vera e propria riforma previdenziale strutturale. Il rafforzamento degli incentivi alla maternità consentirebbe il superamento dei limiti introdotti dalla Riforma Fornero. Scopriamo quali sono le date che devono essere segnate sul calendario settembrino relative agli accrediti erogati dall’Inps. Facciamo chiarezza.

Inps, via agli accrediti dopo la pausa estiva

All’indomani della fine delle vacanze estive, Inps ha comunicato quali sono le date da segnare sul calendario di settembre per ricevere l’accredito spettante. Gli aiuti e i sussidi economici erogati ai percettori saranno tanti: si va dal Reddito di Cittadinanza per le sole famiglie con componenti “inoccupabili” all’Assegno Unico e Universale. Ecco quali sono le finestre di pagamento.

Via al pagamento delle pensioni

I pagamenti delle pensioni sono partiti il primo settembre: chi si deve recare all’ufficio postale per ritirare l’assegno deve rispettare la turnazione stabilita in base alla lettera iniziale del proprio cognome. Chi riceve l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale lo ha già ricevuto direttamente senza dover fare file alla Posta. Oltre all’accredito dell’importo mensile, i pensionati hanno ricevuto anche l’accredito degli arretrati e i rimborsi Irpef spettanti. Per visualizzare le voci che compongono il cedolino è bene consultarlo direttamente sul sito istituzionale dell’Inps.

Reddito di Cittadinanza: quando arriva la ricarica?

Oltre alle pensioni, Inps deve ricaricare le card Reddito di Cittadinanza a tutte le famiglie che hanno come componenti i c.d. “non occupabili”. A partire dalla metà del nono mese dell’anno sarà ricaricata la card RdC fino alla fine dell’anno 2023. Poi, il Reddito di Cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione Sociale, che sarà erogato dal primo gennaio 2024.

Via all’Assegno Unico e Universale

Le famiglie beneficiare dell’Assegno Unico e Universale dovranno ricevere l’accredito dal giorno 15 al giorno 19 del mese di settembre. Inps ha recentemente chiarito come regolarizzare la propria attestazione Isee per ricevere l’importo spettante. Le famiglie beneficiare dell’Auu avranno fino al mese di novembre per presentare l’Isee corretto, in caso contrario sarà erogato l’importo minimo. Inps provvederà a comunicare ai percettori eventuali errori ed omissioni tramite mail, Pec e sms.

Indennità di disoccupazione

I disoccupati che ricevono l’indennità di disoccupazione Naspi la riceveranno dal giorno 4 al giorno 7 del corrente mese di settembre. Prima della metà del mese la Naspi sarà accreditata a tutti i soggetti beneficiari. Le date sopra indicate sono le stesse per chi percepisce l’indennità DIS-COLL.