In arrivo ottime notizie dalla banca per gli over 60, ecco quale sarebbe la novità

C’è una novità importante per gli over 60 che arriva direttamente dalla banca: che cosa sta per accadere e come?

Il momento di crisi storico non lascia molto all’immaginazione, per questo motivo il Governo si è spinto avanti per poter attivare dei bonus a persona, impresa o famiglia. Tutto ha avuto inizio dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19 e successivamente la crisi che ha colpito il Paese.

Non si è ancora usciti dalla stessa, considerando anche l’aumento delle materie prime e una situazione generale di disagio. Per questo motivo, ci si muove per cercare di agevolare gli utenti. Per esempio, questa novità da parte della banca per gli over 60 è una notizia che ha allietato moltissimi utenti.

Novità per gli over 60 dalla banca

In tema di crisi, anche l’INPS ha dovuto rivedere i conteggi sulle pensioni con applicazione di una serie di misure straordinarie volte a tutti gli anziani o pensionati. I sussidi di emergenza hanno fatto scudo a determinate problematica, ritrovandosi con importi leggermente più alti alla fine del mese.

Questi mesi sono particolarmente difficili per l’INPS, considerando che nel mese di giugno ci saranno numerosi conguagli mentre a luglio sono previsti gli aumenti con versamento di tutti gli arretrati dal mese di gennaio.

Non solo, si parla anche dell’apertura del nuovo anno previdenziale, con una fase particolare e una prassi burocratica lunga da parte dell’ente.

Queste situazioni sono molto importanti, tanto che l’erogazione della misura potrebbe anche venire interrotta. Si tratta di conguagli e arretrati, con mesi di calcoli e di applicazioni che non arrivano prontamente sui conti degli italiani. Per gli over 60 c’è una novità da parte della banca che potrebbe far respirare un pochino tutti quanti.

Come funziona questa carta?

L’iniziativa prende il nome di Carta Acquisti INPS, studiata appositamente per proporre una garanzia di spesa per le pensioni a basso reddito. Questi acquisti riguardano prettamente i prodotti alimentari, il pagamento delle utenze a fine mese sino ad altri piccoli acquisti con un fondo di 80 euro ogni due mesi.

È stata ufficializzata da poco tempo, confermata dal Governo Meloni con erogazione diretta da parte dell’INPS. È un credito che aiuta i cittadini a poter comprare il necessario soprattutto se hanno una pensione molto bassa.

È una carta messa a disposizione da Intesa San Paolo, da considerasi una prepagata a debito. Il trattamento pensionistico potrà essere accreditato direttamente in questa card, associandola ad un IBAN.

Per gli over 60 il canone è completamente gratuito, mentre per tutti gli altri si aggira su poco meno di 27 euro. Funziona in ogni tipo di negozio e si usa come un bancomat, ottima anche per ricevere la pensione ed effettuare dei bonifici. Ci sono delle spese accessorie, ma la banca è pronta a spiegare ogni tipo di dettaglio.