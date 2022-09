“In arrivo il 3 bebè”, Charlene di Monaco: la FOTO rivelatrice | Sudditi commossi

Su Charlene di Monaco se ne dicono davvero tante, soprattutto in questi ultimi mesi in cui la principessa ha fatto parlare molto di sé per la sua assenza. Ora che è tornata alla normalità al principato di Monaco, una nuova voce la vede protagonista: in arrivo un terzo bebè?

La principessa Charlene di Monaco è tornata al principato dal suo consorte Alberto, ormai da qualche mese, dopo un’assenza dovuta a una brutta malattia che l’ha colpita lo scorso anno.

Ora però Charlene è tornata ai suoi impegni reali, al fianco del marito, tra cui anche il funerale della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre. Proprio in quell’occasione, i più attenti hanno notato un particolare in alcune foto, che hanno fatto pensare a un imminente lieto evento.

Un terzo bebè in arrivo a Monaco? La foto non lascia dubbi…

Al funerale della Regina Elisabetta II, la sovrana che dopo 70 anni di regno ci ha lasciati, Charlene di Monaco ha presenziato con il marito il principe Alberto, insieme a tutti reali del mondo.

La principessa ha indossato un elegante abito nero, che le fasciava il corpo e le valorizzava le forme. In molti hanno notato come, rispetto a tanti mesi fa, Charlene è sembrata molto in forma e soprattutto più “in carne”.

Tantissimi hanno pensato che Charlene aspettasse un terzo bebè, un fratellino per i gemelli Jacques e Gabriella, che potrebbe essere visto anche come un ritorno a un amore passionale con il suo Alberto, dopo che per tanto tempo sono stati lontani.

La notizia arriva dalla rivista France Sunday, che ha appunto insinuato una terza gravidanza per Charlene, calcando la mano sul fatto che la coppia monegasca sembrava davvero felice e radiosa, animati da una fiamma che non ricordavano da tanto tempo.

Purtroppo, però, pare proprio che la principessa non sia incinta. Semplicemente, pare che Charlene sia tornata in salute, dopo tanti mesi sfortunati che ha dovuto trascorrere a causa di un’infezione che l’ha colpita in Sud Africa lo scorso anno.

Charlene, un rientro difficile da Londra

Altre notizie su Charlene di Monaco, inoltre, dicono che la principessa ha trascorso giorni difficili al ritorno da Londra, dopo il funerale della Regina Elisabetta II.

Infatti, la moglie di Alberto ha deciso di prendersi dei giorni di riposo, perché pare non si sia ancora completamente ristabilita dalla grave infezione che ha colpito naso, gola e orecchie nel 2021.

Andando alla cerimonia funebre seguita da tutto il mondo, effettivamente Charlene si è esposta a un grande rischio: la regina Margherita di Danimarca è risultata positiva al Covid, proprio dopo il funerale.

Alberto e Charlene sono arrivati con lei alla cerimonia, tramite la navetta messa a disposizione per i reali, per cui è molto probabile che siano stati a contatto stretto con la sovrana di Danimarca.

Un dettaglio, quindi, in più che ha portato Charlene a isolarsi in questi giorni, per riposarsi e per tenersi anche riservata, dopo i mesi difficili che ha trascorso e dai quali probabilmente non si è ancora ripresa del tutto.