Imperia, incidente nella notte sull’Aurelia: muoiono due giovani

Incidente avvenuto questa notte nella frazione di San Lorenzo Al Mare, dove due ragazzi sono morti in uno schianto sulla via Aurelia.

La vettura su cui viaggiavano si è schiantata contro un pilone dell’ex ferrovia e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarli.

Schianto sull’Aurelia

Terribile schianto avvenuto questa notte a Imperia, precisamente sulla via Aurelia all’altezza della località San Lorenzo Al Mare.

Due giovani intorno ai 20 anni sono morti per il violento impatto della loro Bmw contro un pilone di quella che era un’ex ferrovia.

Per cause ancora in corso di accertamento, la loro auto si sarebbe ribaltata proprio all’altezza dell’ingresso del porto e la dinamica non è molto chiara ma da una prima ipotesi formulata dalla Polizia stradale, i ragazzi viaggiavano a velocità elevata e quindi il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo.

Le vittime erano un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni e sono solo le ultime giovani vittime della strada che a causa della velocità e probabilmente anche dell’asfalto bagnato a causa delle piogge delle ultime ore, hanno carambolato contro il pilone e l’impatto non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118, allertato da un residente che ha sentito un forte rumore e si è accorto di cosa era accaduto, ma purtroppo i ragazzi erano già morti e sono state inutili le manovre di rianimazione.

Per estrarre i corpi dalle lamiere della Bmw Serie 1 c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco poiché era completamente distrutta.

Per ore i pompieri hanno lavorato per estrarre i cadaveri dalla vettura accartocciata e questo ci da una terribile panoramica della violenza di questo impatto.

Oltre ai soccorritori e ai pompieri, sul tratto della via Aurelia interessato dal sinistro sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale per chiudere temporaneamente l’area e consentire le operazioni e i rilievi della Scientifica.

Ora si lavora per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per fare questo, sono sotto analisi i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona per verificare se possano aver ripreso i momenti precedenti allo schianto.

Secondo quanto ipotizzato finora, sembra che la vettura sia uscita fuori di strada autonomamente, senza coinvolgere altri veicoli. Probabilmente ha perso di aderenza in seguito alle forti piogge di ieri che hanno reso scivoloso l’asfalto, tuttavia ha concorso anche l’alta velocità.

A un certo punto il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato fino a terminare la corsa addosso a un grande pilone. Tuttavia questa dinamica è al vaglio della polizia, che sta cercando anche eventuali testimoni.

Gli agenti dovranno chiarire le responsabilità dell’incidente costato la vita ai due ventenni di cui l’identità non è stata resa nota e in questa occasione le autorità rinnovano l’invito alla prudenza alla guida.