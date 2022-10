Bonus 500 euro famiglia in questo Comune, quando parte e chi può ottenerlo

By

Buone notizie per le famiglie di un comune italiano che affrontano ogni mese spese insostenibili, infatti, nelle scorse ore è stato confermato un nuovo bonus da 500 euro, ideato per sostenere i nuclei familiari con figli a carico. Ma come funziona e a chi spetta? Scopriamo tutti i dettagli di questo nuovo bonus.

Dopo due anni di pandemia da Covid e la guerra tra Russa e Ucraina, il costo della vita ha avuto un aumento assurdo. Secondo una ricerca, otto italiani su dieci hanno cambiato abitudini per risparmiare su tutto. Dall’energia alla spesa, i prezzi sono sempre altissimi e risulta insostenibile sostenere tutte queste uscite. Proprio per questo, il governo ha messo a disposizione un nuovissimo bonus per sostenere le famiglie italiane.

Sempre secondo una stima, circa il 43% degli italiani hanno avuto un peggioramento della propria situazione economica. La maggior parte delle famiglie italiane hanno difficoltà a pagare le bollette e ad arrivare a fine mese. Una situazione davvero pesante per milioni di cittadini, ma scopriamo come funziona il nuovissimo bonus.

Bonus da 500 euro: a chi spetta

Un nuovo bonus da 500 euro è arrivato per sostenere le famiglie italiane e verrà erogato solamente ai nuclei con figli a carico. Come ben sappiamo, gli effetti della pandemia ha avuto dei terribili effetti sul nostro benessere psico-fisico. Proprio per questo, il Governo ha messo a disposizione un bonus psicologico per sostenere le spese legate al benessere mentale.

E’ su base locale e servirà per offrire il supporto psicologico. Il bando ufficiale è stato infatti pubblicato il 29 settembre 2022. È stato il piccolo Comune di Lesmo, nella provincia di Monza e della Brianza, a promuovere questo importante bonus legato al benessere psicologico, attraverso un comunicato:

“ L’amministrazione del piccolo Comune lombardo ha infatti registrato un aumento di circa il 25% di problematiche di tipo mentale. In particolare, stati d’ansia e depressione hanno influito soprattutto sui giovani residenti.”

Proprio per questo è riservato solamente alle famiglie con figli dagli undici ai diciotto anni, con ovviamente dei requisiti: scopriamo di più.

Bonus da 500 euro: tutti i requisiti

Uno dei requisiti fondamentali è quello di avere all’interno del nucleo familiare un giovane di età compresa tra gli undici ed i diciotto anni. Inoltre, bisogna testimoniare la residenza presso il Comune. La famiglia dovrà esporre un documento ISEE che non potrà superare i 40.000 euro.

Infine, non si potrà usufruire del bonus da 500 euro se avete già beneficiato del bonus psicologo nazionale. Potrete inoltrare la domanda presso il sito ufficiale del Comune di Lesmo, comune.lesmo.mb.it. Dovrete compilare il modulo inserendo un preventivo, redatto dal terapeuta prescelto e il documento ISEE.

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata dagli interessati esclusivamente per via telematica, inviando un’e-mail all’indirizzo ufficiale comune.lesmo@legalmail.it. Per esporre la domanda avete tempo fino al 28 aprile 2023.