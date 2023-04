By

Ciro Immobile ai vigili: “Era verde, se fossi stato distratto non avrei potuto sterzare”. Continuano le perizie sull’incidente.

Secondo il racconto di Ciro Immobile ai vigili, il calciatore sarebbe passato con il verde: una guida attenta, dunque, che gli avrebbe permesso di deviare il tram, sterzando in tempo. Lui stesso ha dichiarato che se avesse distrattamente ignorato il colore del semaforo, non avrebbe potuto evitare l’incidente.

Immobile ha, inoltre, sottolineato il fatto che stesse procedendo alla velocità consentita e che ha immediatamente cercato di frenare non appena si è accorto della presenza del tram nella sua traiettoria.

Naturalmente, queste affermazioni devono essere verificate dalle autorità competenti per determinare la responsabilità dell’incidente.

Ciro Immobile, l’avvocato: “Non andava veloce”

Dopo l’incidente con il tram, Ciro Immobile ha deciso di assumere un avvocato per gestire la situazione. L’avvocato è stato contattato dai media e ha rilasciato una dichiarazione a nome del calciatore.

In questa dichiarazione, l’avvocato di Immobile ha chiarito che il calciatore non stava andando veloce al momento dell’incidente. Questa è stata una delle prime cose che molti si sono chiesti dopo aver appreso della notizia.

L’avvocato ha anche sottolineato che il semaforo era verde al momento in cui Immobile stava attraversando l’incrocio. Questo dettaglio è importante perché dimostrerebbe che il calciatore ha pienamente rispettato le regole della strada.

Nonostante ciò, gli inquirenti hanno aperto un’indagine sull’incidente e sia Immobile sia il conducente del tram saranno interrogati per fare chiarezza sulla situazione. “Il semaforo era verde e non mi sono distratto, altrimenti non sarei riuscito a sterzare frenando immediatamente“, ha detto il calciatore ai vigili urbani.

I momenti dell’incidente con il tram

L’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana, è stato coinvolto in un incidente stradale con un tram a Roma. In seguito all’accaduto, il calciatore si è recato dai vigili urbani per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Secondo la sua versione dei fatti, l’attaccante stava percorrendo una via del centro quando ha imboccato una curva dove c’è un passaggio a livello senza sbarre. Il calciatore sostiene che il semaforo fosse verde e che – quindi – non avrebbe potuto evitare di andare avanti. A quel punto, sarebbe sopraggiunto il tram con il quale si è scontrato.

Al termine degli accertamenti condotti dalle autorità competenti sarà possibile stabilire le eventuali responsabilità nell’incidente delle parti coinvolte nel sinistro stradale. Restiamo in attesa di conoscere gli sviluppi delle indagini.