“Immensa tristezza”, Emanuele Filiberto di Savoia fa piangere proprio tutti

Emanuele Filiberto di Savoia ha dovuto affrontare un brutto colpo che lo ha gettato in una tristezza infinita. Vediamo cosa è successo.

Membro di Casa Savoia che gli italiani hanno imparato a conoscere, Emanuele Filiberto non ha bisogno di tante presentazioni.

Chi è Emanuele Filiberto

Diventato famoso per le sue innumerevoli partecipazioni in televisione, Emanuele Filiberto è il figlio di Vittorio Emanuele e, dunque, membro di Casa Savoia. Egli discende, dunque, dai monarchi italiani che, però, in Italia non hanno più alcun valore per i loro titoli.

L’esilio per tutti i membri maschi di Casa Savoia è finito ed Emanuele Filiberto ha fatto il suo ritorno in Italia. Tra le trasmissioni a cui ha partecipato spiccano Ballando con Le stelle dove vinse e addirittura Sanremo.

Attualmente, invece, è impegnato come giudice al serale di Amici di Maria De Filippi. Il pubblico, proprio grazie a questo ruolo, ha imparato a conoscerlo. Proprio durante la trasmissione, Emanuele Filiberto ha pronunciato delle parole ricche di amarezza. Scopriamo perché.

Un duro colpo

Il principe Emanuele Filiberto ha dovuto passare un momento molto brutto a causa di una malattia. L’uomo, infatti, ha contratto di nuovo la malattia che sta tenendo in scacco il mondo dal 2020 ovvero il covid.

Una malattia che non gli ha permesso nemmeno di poter prendere parte alle celebrazioni per i funerali della Regina Elisabetta II che si sono tenuti il 19 settembre a Londra, in una giornata di lutto nazionale per l’Inghilterra.

Stavolta sembra che Emanuele Filiberto abbia contratto il virus in modo più lieve rispetto alle altre volte. Egli, infatti, è riuscito a tenere sotto controllo tutti i sintomi ovvero un po’ di febbre e mal di gola.

Essere assente, per lui, ha rappresentato motivo di grande dispiacere anche perché non ha potuto salutare molte persone a lui care, tra cui cugini. Nonostante questo, ha detto di voler essere assolutamente presente all’incoronazione di Carlo III. Del nuovo sovrano, infatti, ha detto di nutrire grande stima e considerazione.

Nonostante la sua assenza, Emanuele Filiberto ha commentato i funerali per Elisabetta II dicendo che sono stati una cerimonia solenne degni di una grande sovrana e di un grande popolo. Inoltre, AdnKronos ha riportato un altro commento del principe: