Ilary Blasi, scatta il bacio al ristorante: che botta per Totti | FOTO

Ilary Blasi dopo la storia con Totti ha deciso di baciare una persona molto speciale in un ristorante. Ecco la foto.

Ilary Blasi è la conduttrice che negli ultimi mesi è stata più chiacchierata di tutte le altre per vie della sua separazione con Francesco Totti e tutto quello che ne è derivato da questo avvenimento.

La donna, dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio sembra aver fatto un percorso per riprendersi in mano la propria vita viaggiando in lungo e in largo per molte mete incontrando le persone che le vogliono davvero bene.

Ilary Blasi e il bacio su Instagram

In Tanzania è andata con sua sorella Silvia e i suoi figli per poi andare con questi ultimi a Sabaudia, dove poi Totti le ha dato il cambio e poi nelle Marche dove vive la sua famiglia d’origine, passando anche dalle Dolomiti dove ha incontrato Alfonso Signorini e infine in Croazia in compagnia di sua figlia minore Isabel.

Ilary Blasi, in queste ultime settimane, ha anche mostrato ai suoi fan tramite le sue storie di Instagram di aver passato dei giorni presso il lussuosissimo Hotel de Russie nel centro di Roma elogiando il giardino presente in questa struttura.

Ed è proprio nella capitale che ha deciso di farsi un giro in centro mostrandosi più allegra che mai in compagnia di una sua amica. Cosa che evidentemente non faceva da tempo, dato che Totti a Roma è visto come l’ottavo imperatore e difficilmente in sua presenza si riesce a camminare in tranquillità.

Dopo il divorzio dall’ex calciatore, Ilary ha cercato di rendere la sua vita diversa e per farlo ha cominciato ad essere presente in modo continuo sui social condividendo ogni istante della sua vita.

Francesco Totti, stanco delle voci che si dicevano sul suo conto e sulla questione della separazione, qualche settimana fa aveva dichiarato che era stato lui il primo a essere stato tradito e che Ilary gli aveva levato dei Rolex di sua proprietà e non aveva accettato la proposta di vivere da separati in casa per amore dei loro figli.

La donna, dopo queste parole ha preferito commentare in modo semplice, dicendo che se dovesse parlare sarebbero più di cinquanta le famiglie che si rovinerebbero, senza aggiungere nient’altro.

La querelle tra Ilary e Totti, proseguirà ma non sui giornali con un botta e risposta, ma nelle aule del tribunale, visto che per ora i due non sembrano aver trovato un accordo pacifico e di mezzo c’è anche un cospicuo patrimonio che dovrebbe essere diviso equamente.

Durante tutto questo periodo, si è vociferato di un flirt della conduttrice con un giovane uomo ma questa notizia non è mai stata confermata e si sono fatti i nomi di vari personaggi.

Il gesto per farsi perdonare

Uno solo di questi è stato preso nuovamente in causa da Fabrizio Corona che con Ilary Blasi ha più di una questione in sospeso. Secondo il paparazzo, la notizia sul flirt della conduttrice con l’ex ballerino di Amici, Alessio La Padula è vera.

I due si sarebbero incontrati durante il programma Star in the star, dove Alessio faceva parte del corpo di ballo mentre Ilary era la conduttrice e in quel periodo tra i due è scoppiata la passione.

La Padula non ha confermato né smentito la notizia ma tramite i social si è infuriato con Corona chiedendoli perché dopo tutto questo tempo e quello che il suo lavoro gli ha fatto passare continua a fare queste cose e lanciare queste notizie.

Ilary ha preferito non commentare e si è recata dal parrucchiere per migliorare i suoi capelli levando le doppie punte e dall’estetista per tatuarsi le labbra facendo poi un salto alla Vaccheria e alla Fattoria della Zucca nei giorni scorsi.

In un’ultima storia di Instagram però, la conduttrice ha mostrato l’interno di un ristorante di cui è una cliente fissa, La spaghetteria e pizzeria L’archetto, sita a Roma nei pressi della Chiesa di Sant’Ignazio da Loyola.

Ilary ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un video dove dice al proprietario di essere tornata e questo la caccia via dicendo di uscire dal locale ma la Blasi replica dicendo che l’ultima volta voleva fargli pubblicità e lui continua dicendo che invece gli ha fatto una pubblicità cattiva.

Successivamente, Ilary raggiunge l’uomo, con il quale sembra avere molta confidenza e gli da un bacio sulla guancia chiedendogli se la perdona e se può scroccare la cena.

In molti hanno inteso che la pubblicità negativa del locale sia dovuto al fatto che precedentemente la donna si è recata nel locale con il suo ex marito, come in occasioni dei 40 anni di lei e che essendosi separati il proprietario ha ironizzato sul fatto che questo non sarebbe positivo per l’immagine del ristorante.