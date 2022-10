Ilary Blasi risponde a Noemi Bocchi, la reazione alla prima uscita con Totti

Ancora una volta Ilary Blasi e Francesco Totti hanno tutti gli occhi puntati su di loro. La nuova storia dell’ex Capitano della Roma con Noemi Bocchi, continua a far discutere, per non parlare della reazione della ex iena che ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo cosa è accaduto.

Da mesi ormai la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è il gossip più chiacchierato del momento. L’ex capitano della Roma ha iniziato una nuova vita insieme alla sua fidanzata, Noemi Bocchi. I due ormai si stanno mostrando sempre più innamorati e affiatati. Ilary Blasi, invece, si sta dedicando maggiormente ai suoi figli e a se stessa.

Mentre la nuova vita di Francesco Totti sembra prendere sempre più forma, i fotografi non lo lasciano mai in pace. Ultimamente, è stato avvistato più volte insieme alla 34enne di Roma Nord. Ma a quanto pare, Ilary Blasi non l’ha presa affatto bene. Come ha reagito? Il suo gesto non è passato inosservato ai fan: scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, ormai non si nascondo più: la loro eclatante uscita

Se agli inizi, Francesco Totti faceva di tutto per nascondere la sua relazione con Noemi Bocchi, ora sta uscendo sempre più allo scoperto. Già nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex Capitano giallorosso aveva fatto capire le sue intenzioni di non nascondersi più e di vivere la sua nuova storia d’amore alla luce del sole.

Ultimamente Totti e la Bocchi sono stati avvistati diverse volte insieme. Al compleanno di lui, poi durante una cena in un noto locale di Roma e anche durante una festa insieme. Infine, la foto di loro due allo stadio per una partita nel Principato di Monaco.

Sono parecchie le foto di loro due insieme, ma sapete come ha reagito Ilary Blasi all’ultimo scatto della coppia? La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di rispondere con un video di lei, dove ha dimostrato tutto il suo coraggio: scopriamo cosa è accaduto.

La risposta di Ilary Blasi alla foto di Noemi e Totti

Ilary Blasi, una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Di certo, non le manca il coraggio e anche durante le sue trasmissioni ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di essere piuttosto schietta.

Dopo le foto di Noemi Bocchi e Francesco Totti allo stadio, la showgirl ha deciso di pubblicare sui social un video che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Si tratta di un filmato di lei mentre era all’International Circus Festival of Italy, Città di Latina e lì ha fatto da “cavia” alle acrobazie in bicicletta di un super acrobata.

Un gesto che è apparso come una risposta chiara ai suoi follower, Ilary Blasi sembra proprio mostrarsi molto più serena della sua situazione familiare, malgrado non sia delle migliori, ma lei sta andando avanti e vive la sua quotidianità con grande forza.