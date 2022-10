Ciò che sconvolse la famiglia Gatti e soprattutto Francesco fu un’inaspettata tragedia che li colpì alle spalle. Il figlio infatti morì quando aveva solo 23 anni causando ovviamente un dolore così forte che nessuno della famiglia si è più ripreso da quel giorno. Franco Gatti decise poi che era la fine della sua carriera e che il dolore aveva portato via quella luce che lo legava alla sua passione per la musica. Dopo il lutto infatti decise di lasciare i Ricchi e Poveri.

Dopo il 2016 un dolore latente non gli aveva più permesso di calcare il palco insieme al famoso gruppo dei Ricchi e Poveri e oggi dopo la sua scomparsa tutti hanno avuto un pensiero rivolto a lui. Parlava spesso di un suo futuro ricongiungimento con il figlio e forse ora si sono di nuovo riabbracciati.

Ma chi è stato davvero Franco Gatti? Lo abbiamo sempre visto scatenarsi sul palco con le sue mosse bizzarre e il suo baffo unico. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

L’amore per la musica e sua moglie

Franco Gatti ha sempre amato follemente la musica e questo era evidente ogni volta che saliva sul palco o semplicemente toccava un microfono. Il sui restano certamente i baffi più famosi della musica italiana, nonostante si sia ritirato nel 2016 dopo la tragica notizia della morte del figlio arrivata quando Franco era a Sanremo. Da allora tutto cambiò nella sua vita e in quella del suo altro amore: sua moglie Stefania Picasso.

I due hanno sempre cercato di mantenere la vita privata tale, infatti la moglie non essendo un volto noto è apparsa pochissime volte nel piccolo schermo. Insieme da sempre, hanno passato una vita in due fino a quando non sono arrivati i due figli, Federica e Alessio. Federica è diventata un’avvocatessa e anche lei oggi ha due figli, che sono entrati nella vita dei nonni come un dono. Alessio invece è morto da giovane a causa di un’overdose e da allora Franco decise di abbandonare la musica.

La scomparsa di Franco Gatti

Franco Gatti ha sempre detto senza farsi troppi problemi che da tempo era affetto dal Morbo di Crohn. Questa sindrome in seguito alla sua positività nel 2020 al Covid si è risvegliata causandogli diversi disagi. A parlarne apertamente fu proprio lui durante una puntata del programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

Durante la puntata su Rai 1 il musicista avrebbe confessato: “Quando ero ragazzo ne ero affetto e dopo esser stato curato dal dottor Furnari era sparito curandomi con il cortisone, che però mi provocò la candida allo stomaco e un herpes. Per risolvere questi disagi mi aiutò Matteo Bassetti“.

Oggi la tragica notizia della scomparsa di Franco Gatti. Il famoso musicista conosciuto per essere stato parte integrante dei Ricchi e Poveri aveva 80 anni quando si è spento a casa sua a Genova. Ricordato certamente per aver fatto cantare tante generazioni ora ci auguriamo tutti si sia ricongiunto con il suo amato figlio Alessio, morto tragicamente a 23 anni.