Ilary Blasi, lo scatto memorabile col pancione commuove i fan: che tenerezza

La foto pubblicata sui social da Ilary Blasi, che la ritrae con il pancione in attesa della figlia Chanel fa commuovere. La dolce dedica della mamma.

Fa tanta tenerezza la dolce dedica che Ilary Blasi ha voluto fare alla figlia Chanel in occasione dei suoi 16 anni. L’immagine, diffusa attraverso una storia su Instagram, ritrae Ilary quando era incinta di sua figlia, e la didascalia è davvero commuovente.

Ilary Blasi, tra Festa della Mamma e compleanni

Quello della Festa della Mamma è stato un weekend impegnativo per Ilary Blasi. Oltre ai festeggiamenti legati alla ricorrenza, il 13 maggio è stato il compleanno della sua seconda figlia, avuta da Francesco Totti, Chanel.

La giovane ha compiuto 16 anni e, per il suo compleanno, mamma e figlia hanno trascorso dei giorni a Lugano, in Svizzera. Con loro il nuovo compagno di Ilary, il tedesco Bastian Muller, a cui si è legata dopo la fine del matrimonio con Totti. E poi, il fidanzato di Chanel, Cristian Babalus.

La dolce dedica per il compleanno di Chanel

Ed è proprio in occasione del 16esimo compleanno della sua secondogenita che Ilary ha condiviso un tenero scatto preso direttamente dal passato. La foto, pubblicata sulle storie di Instagram, ritrae la showgirl quando era incinta di Chanel, nata il 13 maggio 2007.

La didascalia che Ilary ha aggiunto è una dolce dedica pensata sia per il compleanno che per la Festa della Mamma, il giorno prima. “Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese, di sentirti sempre libera di fare le tue scelte”, questo il messaggio d’amore per la neo 16enne Chanel.

L’immagine ci porta davvero indietro nel tempo, agli anni 2000, quando Totti e Ilary erano la coppia del momento, il calciatore e la velina che tutti amavano. E anche il look della showgirl, allora 26enne, rimanda fortemente alle tendenze di quegli anni, con una tuta formata da pantaloni a vita bassa e felpa, e sotto una semplice canotta bianca.

Ilary Blasi, ormai felice accanto a Bastian

Chi l’avrebbe mai detto che, a distanza di anni, la situazione sarebbe stata così diversa. Francesco Totti e Ilary Blasi, una coppia iconica nel panorama italiano, hanno scritto una storia d’amore che ha affascinato milioni di persone.

Incontratisi nel 2003, si sono innamorati follemente e hanno deciso di unire le loro vite. Nonostante le sfide e le pressioni mediatiche, hanno dimostrato una compatibilità unica e un sostegno reciproco in ogni avventura. Insieme hanno affrontato momenti felici e difficili, creando una famiglia unita e solida.

La loro storia d’amore era per molti un esempio di autenticità, dedizione e amore duraturo in grado di ispirare. La coppia così tanto amata da molti, per quanto impensabile, non c’è più, dopo la fine del matrimonio con Totti.

E sia Francesco Totti che Ilary Blasi stanno costruendo separatamente le loro nuove vite, il primo al fianco di Noemi Bocchi, mentre Ilary con l’imprenditore Bastian Muller. Comunque, come dimostra lo scatto condiviso dalla showgirl in occasione del compleanno della figlia, a legarli ci saranno sempre loro, i loro ragazzi: Cristian, Isabel e Chanel.