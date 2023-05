“C’è un accordo…”, Ilary Blasi: dopo mesi dal divorzio con Totti parla la sorella

Ilary Blasi, dopo il divorzio da Francesco Totti arriva la disputa familiare che coinvolge anche la famiglia della conduttrice Mediaset. La sorella Silvia prende la parola.

L’affaire Totti-Blasi continua ad attirare l’attenzione mediatica. Dopo mesi dal divorzio tra i due super vip, entra in scena la sorella di Ilary che ha qualcosa da dire. Ecco l’accordo che spunta fuori solo ora e di cui nessuno sapeva nulla.

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a far discutere l’Italia

Sono passati ormai tanti mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno lanciato una bomba mediatica dagli effetti imprevisti: la loro separazione. Dopo oltre 17 anni insieme, la famosa conduttrice Mediaset e l’ex campione Giallorosso hanno deciso di mettere un punto al loro amore lasciando tutti davvero increduli.

Perché è finito il loro matrimonio? Ad oggi, grazie anche ai social di entrambi, abbiamo tutti un quadro più chiaro della situazione: il tradimento ha distrutto una coppia che si credeva invincibile.

I due ex coniugi si sono detti addio e neanche troppo pacificamente, iniziando entrambi nuove relazioni. Francesco Totti già qualche settimana dopo lo scandalo mediatico è uscito allo scoperto con la fotocopia pariolina di Ilary, la bella Noemi Bocchi.

Sul suo conto non si conosce praticamente nulla. Sappiamo però che anche lei si è tirata fuori da un matrimonio con un uomo molto ricco e conosciuto anche lui nell’ambiente sportivo, Mario Caucci.

Ilary Blasi invece, solo da qualche mese è uscita allo scoperto con il suo Bastian, un bellissimo e giovane tedesco che sta facendo parlare di sé non solo l’Italia. La conduttrice non lo ha ancora presentato pubblicamente ma ormai la sua nuova fiamma compare spesso sui social della Blasi o addirittura in compagnia dell’ultima figlia di lei, Isabel.

Senza dubbio la separazione tra Ilary e Francesco ha fatto molto discutere per via anche della battaglia legale che i due ex coniugi hanno iniziato. Ad essere coinvolti però in queste dispute dai risvolti economici importanti, entra a pieno titolo anche la famiglia della conduttrice.

Prende per la prima volta la parola Silvia Blasi, la sorella maggiore di Ilary, che ha qualcosa da dire sulla questione. Spunta fuori un accordo segreto di cui nessuno sapeva nulla.

Spunta fuori l’accordo segreto: parla Silvia, la sorella della conduttrice

Non c’è un clima sereno a casa Totti-Blasi. Per quanto ormai entrambi facciano parte di due famiglie diverse, hanno ancora tanto da condividere.

E no, non ci riferiamo soltanto ai figli che lo sappiamo, sono le uniche vere vittime di queste dispute legali tra ex coniugi ma anche ai beni materiali che oggi sono oggetto di contenzioso in tribunale.

La situazione è piuttosto delicata e complessa. Procediamo con ordine. Questione figli: il giudice ha affidato i tre figli della ormai ex coppia alla conduttrice Mediaset.

Francesco Totti ovviamente ha la facoltà di poterli vedere liberamente. Sembra che delle restrizioni valgano soltanto per la bimba più piccola, Isabel, per la quale la legge avrebbe stabilito accordi di condivisione precisi.

Questione beni materiali: non c’è bisogno di dire che tanto Ilary quanto Francesco hanno negli anni accumulato un cospicuo patrimonio che si esplica anche nel possesso di edifici e altri beni immobili. Ebbene, proprio su un immobile c’è una situazione particolare di cui tenere conto e che coinvolge anche la famiglia di Ilary, più precisamente Silvia, la sorella maggiore della Blasi.

A cosa ci riferiamo? Dovete sapere che nel 2003, il Pupone acquista la Longarina, un grande centro sportivo che consta di una scuola calcio, la Totti Soccer School e di un centro Padel. Venti anni fa, al momento dell’acquisto, Totti affida la gestione del centro al fratello Riccardo.

Qualche anno più tardi, Ilary diventa azionista della società con il 90% delle quote mentre la quota rimanente viene ripartita tra un cugino del Pupone e il cognato di Ilary.

Poi la conduttrice Mediaset affida il ruolo della Presidenza a suo padre Roberto e una gestione quasi esclusiva alla sorella Silvia. E qui la questione diventa interessante. Silvia diventa socia e azionista della Asd Longarina che continua a gestire fino ad oggi.

Tuttavia Totti, a seguito del divorzio da Ilary, ha chiesto alla famiglia Blasi la restituzione del centro sportivo. Silvia in primis si è opposta e Francesco si è rivolto al tribunale di Roma che ha ordinato uno sfratto a carico della famiglia Blasi entro il 30 giugno.

Ecco dunque che interviene la primogenita di casa Blasi che mette in mora la Totti Soccer School parlando di un debito di 50 mila euro ai danni della società da parte del Pupone.

Ma non è tutto. Silvia ha dichiarato che tra lei e Francesco c’era un accordo che lo sportivo non ha rispettato. Di cosa si tratta? Nel periodo della pandemia, Totti aveva esonerato la società di Silvia dal pagamento dei canoni di affitto dovuti alla S.R.L. Longarina (la società di Totti).

Cosa è poi accaduto? Il Pupone avrebbe ritrattato tutto, violando l’accordo e pretendendo ora tutti i pagamenti che ammontano a circa 170 mila euro.