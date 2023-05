Ilary Blasi, la tremenda frecciatina a Noemi Bocchi: l’hanno colta proprio tutti

By

Ilary Blasi, la frecciatina a Noemi Bocchi l’hanno colta proprio tutti. Ecco che cosa ha combinato la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Schiaffo morale alla nuova compagna del Pupone.

Continua la guerra tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Sebbene i due ex coniugi oggi conducano una vita completamente nuova, lo scontro e il confronto con i nuovi compagni diventa sempre più mediatico. Ecco che cosa ha fatto la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Noemi Bocchi conquista la scena mediatica

Ormai Noemi Bocchi fa parte del mondo dello spettacolo. Per quanto la Flower designer tenti di rimanere lontana dai gossip e dai pettegolezzi, è praticamente impossibile che non si parli di lei.

I settimanali come Chi e Novella 2000, la fotografano spesso da sola o in compagnia del Pupone. In momenti di vita quotidiana o eventi sportivi e pubblici, la Bocchi monopolizza da tempo l’attenzione dei media. Sono passati diversi mesi da quando l’ex calciatore della Roma è uscito allo scoperto con la nuova compagna che a tanti ricorda l’ex moglie, Ilary Blasi.

Anche la conduttrice dell’Isola dei Famosi, dopo la separazione da Totti, ha cambiato vita e oggi è impegnata con Bastian che, come Noemi, è diventato ormai una personaggio pubblico. Sebbene i due ex coniugi, Ilary e Francesco, conducano ormai vite diverse, la presenza dei nuovi compagni li porta ugualmente a confrontarsi e scontrarsi.

Pare che la conduttrice dell’Isola dei Famosi non abbia ancora accettato totalmente la presenza della Bocchi accanto all’ex marito. Ed ecco la frecciatina che la bionda presentatrice lancia alla nuova compagna del Pupone.

Ilary Blasi contro Noemi Bocchi: arriva la tremenda frecciatina social

Ilary Blasi e Noemi Bocchi non si sopportano e questa è cosa chiara a tutti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi pare però non aver accettato ancora la presenza della Flower designer non solo accanto al Pupone ma soprattutto accanto ai suoi figli.

Spesso infatti la nuova compagna del Pupone compare sui settimanali o sui social in compagnia dei figli della Blasi e in particolare di Isabel, la terzogenita di Ilary e Francesco.

Per dimostrare però che nessuno più di lei potrà mai avere un ruolo importante nella vita dei suoi figli, ecco che la conduttrice dell’Isola dei Famosi lancia una frecciatina alla nuova compagna di Totti.

Lo schiaffo morale che Ilary ha dato alla Bocchi non è passato inosservato. Che cosa ha combinato la ex letterina di Passaparola? Qualche ora fa, Ilary Blasi ha pubblicato un video nel quale la si vede ballare in compagnia delle sue due figlie, Chanel e Isabel.

Tutte e tre coordinate non solo nei movimenti ma anche nell’abbigliamento, hanno incantato i social. La conduttrice cerca soprattutto ultimamente, di mostrarsi sempre più in compagnia dei suoi figli.

Tenerissimo lo scatto pubblicato nel quale la si vede avvinghiata alla sua piccolina Isabel che però pare adorare anche Noemi Bocchi. In ogni caso, la conduttrice ha voluto rimarcare il suo ruolo di madre lanciando un messaggio non proprio implicito alla nuova compagna del Pupone.

La guerra legale tra Ilary e Francesco continua

Continua nel frattempo la guerra giudiziaria tra i due ex coniugi e le rispettive famiglie. Il 30 giugno, la famiglia della conduttrice dovrà lasciare la gestione della Longarina che comprende il centro Padel e la Totti Soccer School che sono di proprietà del Pupone.

La sorella della Blasi, Silvia, ha messo però in mora la scuola di calcio di Totti parlando di debiti mai saldati da parte del calciatore. La questione, insomma, è piuttosto complicata. In questo caos familiare, il giudice ha intanto deciso invece alcuni punti importanti riguardo il mantenimento e la gestione della prole più famosa d’Italia.

Più nello specifico, Totti dovrà versare un assegno di mantenimento mensile pari a 12.500 euro mentre la Blasi non ha richiesto nulla per sé. Anzi, la conduttrice dovrà farsi carico personalmente delle spese di gestione della villa romana che è quella nella quale continuerà a vivere con i suoi bambini.

Per quanto riguarda invece la gestione dei figli, Chanel e Cristian potranno vedere il Pupone senza vincolo alcuno mentre la più piccolina, Isabel, avrà festivi, giorni e orari stabiliti da trascorrere in compagnia del papà.

Non sappiamo quali siano attualmente i rapporti tra Totti e Ilary ma persone vicine alla ex coppia famosissima dicono che tra di loro purtroppo c’è ancora tanta tensione e soprattutto tanto astio. A rimetterci in particolare i bambini che si ritrovano al momento divisi tra due nuove famiglie che continuano a farsi tra di loro guerra.