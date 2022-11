Ilary Blasi, ecco cosa faceva prima della fama: la verità sul suo passato

Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate e note del mondo dello spettacolo italiano. Lei è sempre al centro dell’attenzione a causa della sua vita privata. Ma sapete che cosa faceva prima del successo? In pochi conoscono il suo passato: scopriamo tutta la verità.

Ilary Blasi è una dei personaggi più popolari del momento. In questi giorni a far discutere è la separazione con il suo ex marito, Francesco Totti. La famosa conduttrice de L’Isola dei Famosi non passa di certo inosservata, ma sapete cosa faceva prima di ottenere tutto questo immenso successo? Nessuno lo sa, oggi vi sveleremo tutta la verità. Da non credere: scopriamo di più.

La carriera di Ilary Blasi: tutti i dettagli

Non tutti sanno che Ilary Blasi, malgrado la sua giovane età, ha alle spalle una carriera impeccabile. Lei è una conduttrice, showgirl e ballerina di successo. Oggi è una delle presentatrici più importanti e note del panorama dello spettacolo italiano.

L’ex moglie di Francesco Totti è stata al timone di trasmissioni e reality show importanti come due edizioni del Grande Fratello, altre due stagioni de L’Isola dei Famosi, Eurogames, reboot di Giochi senza frontiere, Star in the Star e Le Iene. Ha conquistato il cuore di milioni di persone grazie alla sua schiettezza, simpatia ed ironia.

Facciamo un tuffo nel passato, Ilary Blasi ha esordito in televisione con Gerry Scotti nel ruolo di Letterina nello storico programma Passaparola, insieme a Silvia Toffanin, una delle sue più grandi amiche. Ma lo sapete che prima di diventare famosa stava intraprendendo un’altra strada? Scopriamo di più.

Ilary Blasi prima di diventare famosa

Nel corso della sua giovinezza Ilary Blasi ha sempre lavorato. Antonio Cantarutti, che era un collega della nota conduttrice, si è lasciato a delle confessioni sconcertanti che riguardano proprio la carriera dell’ex letterina. L’uomo ha raccontato: “Doveva sbarcare il lunario e prendere parte ai fotoromanzi, per lei quello fu un impegno costante.” Una rivelazione sconcertante, che mai nessuno si sarebbe mai aspettato. Insomma, Ilary prima della fama faceva i fotoromanzi. Antonio Cantarutti inoltre evidenziato che pure le truccatrici sul set avevano notato il talento della bellissima Blasi, infatti, erano convinte che avrebbe fatto strada ben presto nel mondo dello spettacolo. L’uomo ha aggiunto: “Vi era però differenza di età tra noi e baciarla mi metteva in grossa crisi, lei era una ragazzina e io ero già adulto. Se ci avvicinavamo troppo, il regista si arrabbiava”.

Un retroscena incredibile che risale a diversi anni fa. Già in passato, Ilary Blasi ha dimostrato di essere una donna carismatica e determinata verso i suoi obiettivi. Le persone intorno a lei si erano accorte del suo fantastico talento, infatti, dopo pochi anni è diventata una conduttrice di successo.

Oggi la vediamo al centro dell’attenzione a causa della sua tormentata vita privata per via della sua separazione con Francesco Totti. In questi giorni stiamo tutti aspettando aggiornamenti riguardo i loro accordi legali sui beni.