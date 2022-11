Gakpo decisivo, l’Olanda supera il Senegal per 2-0

Con un colpo di testa perfetto a 5′ dal 90esimo Cody Gakpo regala i primi tre punti del mondiale ad un Olanda in grossa difficoltà contro il Senegal, nel recupero arriva anche il 2-0 di Klaassen.

Le due squadre di fatto si annullano per tutta la durata del match creando pochissimo e limitando al massimo i rischi, gli Orange raggiungono l’Ecuador in testa al Gruppo A, Qatar e Senegal rimangono a zero punti.



L’Olanda riesce a sbloccare la partita soltanto al minuto 84 con Gakpo bravissimo a sfruttare una palla magica di De Jong, nel finale arriva il sigillo di Klaassen per il 2-0 definitivo.

La vittoria non deve però illudere Van Gaal che dovrà lavorare molto su una squadra che sembra ancora indietro dal punto di vista fisico e con tanta difficoltà nel proporre trame di gioco offensive.

Il Senegal gioca una buona partita ma accusa inevitabilmente l’assenza di Sadio Manè, giocatore fondamentale per il gioco offensivo dei campioni d’Africa.

L‘Olanda raggiunge cosi l’Ecuador in testa al Gruppo A, Qatar e Senegal sono fermi a zero punti e sono obbligati a vincere nel secondo turno per continuare a sognare la qualificazione agli ottavi.

Tantissimi errori tecnici e tanta paura portano ad una partita brutta e povera di occasioni da gol, Olanda e Senegal si annullano per 84 minuti fino a quando Frenkie De Jong si inventa una palla fantastica per l’inserimento di Gakpo, nel finale poi Klaassen troverà il raddoppio dopo una respinta corta di Mendy.

Vittoria fondamentale per i ragazzi di Van Gaal che possono cosi portarsi in testa al Gruppo A e tenere il passo dell’Ecuador prima dello scontro diretto di venerdì.

Nel complesso l’Olanda non convince in questo esordio, gli Orange sbagliano tanto dal punto di vista tecnico e non trovano mai la giocata giusta sulla trequarti avversaria.

De Jong è uno dei peggiori in campo ma nel finale si riscatta con un assist degno del suo grande talento.

Esce dal campo a testa altissima il Senegal che si dimostra ancora una volta una squadra matura e pronta a giocarsi il secondo posto, l’infortunio di Manè ha inevitabilmente condizionato il percorso dei ragazzi di Aliou Cisse che ora dovranno assolutamente vincere contro il Qatar per approfittare dello scontro diretto tra Olanda ed Ecuador.