Ilary Blasi con un altro dopo Totti, chi è il misterioso uomo: la FOTO insieme

Ilary Blasi, impazza il gossip sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi. La ex letterina di Passaparola dimentica Francesco Totti con lui. Ecco chi sarebbe il suo nuovo accompagnatore.

Beccata in compagnia di un uomo misterioso. Ecco chi avrebbe rubato il cuore di Ilary Blasi. Lui è ricchissimo, altro che Totti!

Ilary Blasi volta pagina dopo la separazione da Totti

Sono passati quasi quattro mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo un punto al loro matrimonio. Era luglio 2022 quando con un comunicato Ansa, la ex letterina di Passaparola dichiarava dinanzi all’Italia intera, che è stata testimone del suo amore, la fine di un matrimonio che durava da ben 17 anni.

Non ha perso tempo Francesco Totti che, immediatamente dopo l’annuncio scioccante, si è mostrato subito con la sua nuova dolce metà, Noemi Bocchi. Lei, flower designer pariolina, donna benestante, socialite della Roma bene ed ex moglie di un uomo molto importante e potente, Mario Caucci, ha cercato di nascondersi per mesi ma non ci è riuscita.

La biondina è diventata nel giro di poche settimane la donna più ricercata dai paparazzi italiani. Ormai Ilary e Francesco non condividono più nulla, eccetto i figli. Gli ex coniugi hanno deciso di percorrere strade diverse e separate.

Pare che non condividano più nemmeno la stessa casa nella quale il Pupone aveva deciso di continuare ad alloggiare per stare con i figli. Anzi, Francesco starebbe pensando di fare un passo importante: andare a vivere insieme a Noemi in un appartamento a Vigna Clara che proprio in questi giorni avrebbe attirato la curiosità del Pupone.

Di fronte a tutte queste novità che l’ex marito spiattella ogni giorno dinanzi agli occhi della Blasi, Ilary sceglie di reagire e risponde così. La conduttrice non sta a guardare ed ecco che riprende in mano la sua vita e torna a ricaricare il cuoricino che fino ad ora è stato spento: beccata in compagnia di un uomo misterioso. Chi le avrebbe fatto perdere la testa?

Chi è l’uomo misterioso in compagnia della Blasi

Non perde più tempo Ilary Blasi ed eccola che, bella più che mai, torna a far battere il suo cuoricino. Sembra che la conduttrice Mediaset abbia già un nuovo uomo nella sua vita e conosciamo anche il suo nome: si chiama Edmondo.

A sganciare la bomba clamorosa è il settimanale Diva e Donna che ha paparazzato la conduttrice in compagnia di questo affascinante businessman molto conosciuto in Italia. Da quanto ne sappiamo, tale Edmondo è proprietario di una famosa agenzia immobiliare e lavora tra Milano e Roma.

I due sono stati beccati in un locale romano a gustarsi una deliziosa cena. Attenzione, non erano però da soli, insieme a loro anche altre quattro persone. Ha cercato di non attirare l’attenzione dei paparazzi e dei curiosi, Ilary Blasi, che dopo la cena ha lasciato il locale da sola per evitare sguardi indesiderati.

La bionda e l’imprenditore, però, secondo quanto afferma Diva e Donna, sarebbero stati per tutta la sera complici e affettuosi l’una con l’altro. Finalmente la Blasi ha dimenticato Totti? E’ lui forse l’uomo del mistero del quale anche Francesco ha parlato nell’intervista bomba al Corriere della sera?

Non possiamo dire nulla con certezza. Questo scoop fresco e succulento rimescola però le carte in tavola. Ilary e Francesco ormai sono separati e ciascuno di loro ha intenzione di riprendere in mano la propria vita e di iniziare un nuovo percorso con altri partners.

Totti appare sempre più innamorato di Noemi con la quale, secondo quanto affermato da Alex Nuccetelli, migliore amico dello sportivo, avrebbe intenzione non solo di andare presto a convivere ma anche di allargare la famiglia.

Ilary invece, che fino ad ora ha mantenuto il riserbo più totale sulla sua vita privata mostrandosi sempre da sola o in compagnia degli amici, è pronta forse ad uscire allo scoperto con Edmondo? Staremo a vedere.