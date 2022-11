Danimarca: Frederiksen nuovamente alla guida del Paese

By

La Danimarca si è recata alle urne per le elezioni anticipate e la vittoria è andata alla socialdemocratica Frederiksen. La coalizione di sinistra ha vinto per un solo seggio in più e ora si appresta a formare il nuovo governo.

Dopo una campagna elettorale segnata da risentimento e scandali, si è aggiudicata la vittoria l’ex premier Frederiksen. Il caos nella politica della Danimarca è esploso nel 2020 dopo lo scandalo dei visoni avvenuto durante la pandemia. Nonostante ciò, il popolo ha continuato a dare sostegno alla leader di centrosinistra.

Danimarca, vince Frederiksen

La leader del centrosinistra Frederiksen ha conquistato la vittoria nelle elezioni anticipate che si sono svolte in Danimarca il 1° novembre.

Le sue dimissioni hanno aperto la strada alle elezioni anticipate e la sua vittoria era improbabile nel clima instabile che si è fatto strada negli ultimi tempi. Ciò che ha portato alla decisione di dimettersi è stato lo scandalo dei visoni che ha sollevato un polverone.

La decisione di abbattere milioni di visoni durante la pandemia per prevenire il contagio ha scatenato il caos. Dopo la tanto discussa scelta, la situazione politica è precipitata e Frederiksen ha rassegnato le sue dimissioni.

La nuova premier ha affermato dopo la vittoria: “Felice e orgogliosa per la miglior elezione ottenuta in più di 20 anni”.

La premier apre le porte al centro

Il partito di centrosinistra ha guadagnato 85 seggi con il suo blocco e ha ottenuto il 27,7% dei voti. Al secondo posto invece il partito di centrodestra Venstre che ha ottenuto il 13,3% dei voti e perde sostegno rispetto alle elezioni del 2019.

Dopo molti anni la Danimarca potrebbe assistere ad una coalizione tra socialdemocratici e un solido partito centrista.

Fanno il loro ingresso in parlamento anche gli estremisti di destra, ovvero i democratici danesi che hanno ottenuto 14 seggi. Il partito liberale che è stato pioniere delle elezioni anticipate ha visto i suoi seggi dimezzarsi. Mentre il centrodestra con alleanza liberale ha guadagnato 10 seggi.

La vittoria della Frederiksen arriva dopo una campagna politica complicata e durante un momento molto delicato per il Paese. Si stanno risvegliando movimenti estremi e le dinamiche interne hanno subito scossoni ripetuti dopo scandali e accuse.

La politica della nuova premier ha visto un cambio di rotta in merito alla questione immigrazione. La questione in Danimarca è davvero delicata e ora anche la sinistra ha adottato misure più dure e si va ad allineare in questi senso con le idee degli oppositori.

I suoi alleati di sinistra hanno però manifestato disappunto non tanto in merito a questa scelta ma piuttosto col dover collaborare con gli oppositori. Potrebbero crearsi spaccature interne e nuove relazioni che andrebbero ad ampliare un quadro già complicati e formato da relazioni instabili e molta indecisione.