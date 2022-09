Ilary Blasi asfalta Totti, il tenerissimo bacio dopo il divorzio: lo scatto fa impazzire tutti

Dopo il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi si è consolata con lui. Ecco la foto del bacio.

Ilary Blasi in questi giorni sta facendo i conti con le dichiarazioni di Francesco Totti rilasciate nei giorni scorsi al Corriere della Sera dove l’ha accusata di essere stata la prima ad aver tradito durante il loro matrimonio.

La donna, ha replicato alle parole dell’ex calciatore affermando che se dovesse parlare rovinerebbe oltre cinquanta famiglie e dopo di ché non ha detto altre parole a riguardo, nonostante Totti abbia anche rivelato altro.

Ilary Blasi si consola con lui dopo il divorzio: che stoccata a Totti!

Infatti, nella lunga intervista rilasciata al giornale, l’ex capitano dell’AS Roma ha affermato che i problemi tra lui e la conduttrice sono cominciati da qualche anno fa quando lui ha dato l’addio al mondo del calcio giocato.

In quel momento si è visto perdere tanti punti di riferimento ed è entrato in un periodo buio e la morte di suo padre Enzo, avvenuta per via del Covid a settembre del 2021 gli ha dato il colpo di grazia.

Ma in tutto questo tempo, Ilary sembra non essere stata vicino a lui e non ha compreso il bisogno da parte di Totti di essere confortato, cosa che invece ha fatto Noemi Bocchi che il Pupone considera completamente diversa dalla sua ex moglie.

Il calciatore, inoltre, ha anche dichiarato di aver chiesto alla Blasi di convivere sotto lo stesso tetto per amore dei suoi figli ma quest’ultima avrebbe rifiutato e sarebbe andata con suo padre a svuotare la cassetta di sicurezza con la collezione di Rolex di Totti.

Il settimanale Chi, rivelando che l’ex calciatore ha portato Isabel a casa della sua nuova compagna, facendo infuriare la Blasi ha dichiarato che l’intenzione di Ilary era quella di riappropriarsi di alcuni regali in comune con Totti tra cui anche questi famigerati Rolex.

Inoltre, Fabrizio Corona, è intervenuto dichiarando che la coppia da tempo finge di essere affiatata e che da sempre ci sono stati tradimenti da parte dell’ex calciatore. Poi, in una sua storia, l’ex paparazzo ha confermato le voci del flirt tra la Blasi e il ballerino Alessio La Padula.

La storia di Instagram che ha commosso i fan

La conduttrice non ha commentato le parole di Corona mentre il danzatore ed ex allievo di Amici ha voluto dire la sua chiedendo all’ex paparazzo perché alla sua età continua ancora a fare e dire queste cose. Ma l’uomo non ha avuto modo di replicare dato che il suo profilo Instagram è stato cancellato da parte del noto social network.

Ilary Blasi, dopo la fine della storia con Francesco Totti, ha preferito viaggiare a lungo e si era vociferato anche che con lei fosse presente Cristiano Iovino, altro nome indicato come suo presunto amante.

L’indiscrezione non è mai stata confermata e il personal trainer ha preferito non parlare di questa questione quando è stato contattato da AdnKronos. Ma la Blasi sembra essersi consolata con qualcuno che lei ama molto.

Nelle sue ultime storie di Instagram, un tenero scatto di un bacio in bocca al suo amatissimo ha fatto commuovere tutti i suoi fan, felici che la Blasi abbia ritrovato la serenità.

Infatti, possiamo vedere la conduttrice baciare Alfio, il suo gattino Sphynx che nelle settimane scorse era scomparso ed è stato ritrovato grazie all’aiuto di alcune persone che dopo aver visto la diretta di Tik Tok di Chanel si sono date da fare per riportare il felino alla propria abitazione.

Ilary è molto affezionata ad Alfio, così come all’altro suo gatto della stessa razza Donna Paola, e sembra che con loro riesca a ritrovare il quieto vivere e a dimenticare tutto quello che sta accadendo nella sua famiglia.