Il trucco per pulire il bagno che ancora non conoscevi: farai brillare tutto senza sforzi

Pulire il bagno non è mai stato così semplice, con l’uso di un trucco geniale. Un metodo che in pochi conoscono da copiare all’istante.

Pulire il bagno è una delle priorità per tutte le persone in un ambiente domestico o pubblico. Renderlo brillante e profumato non è di certo facile, per questo motivo gli esperti del pulito svelano quelli che sono i loro segreti. In questo caso basterà solalmente un prodotto per fare in modo che il bagno brilli in un attimo. Pulito e brillante è possibile, basterà solo cambiare la destinazione d’uso ad un prodotto comunissimo.

Bagno e incrostazioni: quali sono le cause?

Un bagno pulito e igienizzato è possibile con le dovute accortezze, ma con il passare del tempo dal WC possono uscire degli strani odori e si formano delle macchie gialle lungo tutta la superficie.

Per ovviare a queste problematiche si ricorre subito ad una serie di prodotti chimici che sono oggi sul mercato. Sono ovviamente studiati per profumare ed eliminare le macchie, ma spesso i componenti chimici possono risultare aggressivi per il bagno e inquinare l’ambiente.

Quali sono le cause di queste macchie e brutto odore dal wc? Possono essere ovviamente diverse, ma nei casi più comuni troviamo:

Detergenti che non sono idonei al materiale di composizione del WC (di norma ceramica)

Pulizie invasive o mancata pulizia per troppo tempo

Per quanto riguarda gli odori questi potrebbero essere provocati da:

Ristagno d’acqua

Tubi intasati di detriti, prodotti detergenti, capelli o spazzatura di varia natura

Ovviamente, nei casi più gravi è bene rivolgersi alle mani esperti di un idraulico, altrimenti si potrà adottare un metodo incredibile: quello del dentifricio.

WC pulito e brillante con il metodo del dentifricio

Quando si desidera un WC pulito, brillante e anche profumato si adotta il metodo del dentrificio. Un prodotto di uso completamente diverso, si trasforma in igienizzante e detergente per uno dei componenti del bagno tra i più importanti e delicati.

Il dentifricio può essere usato in due modi diversi:

Spremere una media quantità dentro il WC

Lasciare agire per circa 15 minuti dopo aver spalmato la pasta su tutta la superficie

Trascorso il tempo di posa pulire con lo scopino e poi tirare lo sciacquone per avere un wc pulito, igienizzato e profumatissmo.

C’è anche una seconda opzione da provare, con questo metodo che consigliano gli esperti del pulito:

Prendere un tubetto intero di dentifricio

Fare dei buchi piccoli aiutandosi con un ago lungo tutto il tubetto

Aprire il vano dello sciacquone e immergere il tubetto al suo interno dove c’è l’acqua.

A questo punto tirare lo sciacquone per vedere cosa accade. È un metodo facile e veloce per avere sempre il WC profumato, ma anche igienizzato e pulito. Ad ogni passaggio, il dentrificio verrà rilasciato in minima quantità per eliminare le macchie e contastrare la formazione di quele nuove.