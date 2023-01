Il matrimonio musicale dei Maneskin: l’originale lancio dell’album Rush

Come al solito, i Maneskin escono da ogni schema: questa sera hanno celebrato il loro “matrimonio” a Roma. Ecco le foto dell’evento organizzato in occasione dell’uscita del nuovo album.

Una cerimonia simbolica per la band romana, officiata dall’ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele: ecco cosa è successo proprio un’ora fa a Roma.

I Maneskin si sono sposati, partecipando al loro matrimonio musicale, in occasione della presentazione del nuovissimo album intitolato Rush. Ecco le primissime foto dell’evento.

Il matrimonio dei Maneskin a Roma: tutti in bianco per un’occasione unica

Come sempre, la band dei Maneskin si distingue nel panorama musicale, grazie a un’iniziativa unica nel suo genere avvenuta questa sera a Roma, a Palazzo Brancaccio.

Damiano, Thomas, Victoria e Ethan, con tanto di velo, sono arrivati tutti vestiti di bianco, in onore del loro matrimonio non convenzionale, pubblicizzato con lo slogan “Married in a Rush”.

I Maneskin mantengono la promessa fatta ai loro fan tempo fa e si sposano tra loro quattro, con un officiante speciale, ovvero Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci.

Una vera e propria cerimonia, organizzata grazie a Spotify Global, che ha supportato la band per la presentazione dell’album Rush, in uscita domani 20 gennaio 2023.

Nozze che fanno invidia ai matrimoni più chic e glamour del mondo vip, con un parterre di invitati davvero d’oro: Fedez, Elisa, Paolo Sorrentino, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly, Dybala e anche il noto regista Baz Luhrmann.

Tutti gli ospiti hanno ricevuto un foglio, con la descrizione del rituale del matrimonio, proprio con in una vera e propria cerimonia di nozze.

I quattro ragazzi hanno detti sì l’uno all’altro, promettendosi un unione eterna, nel nome del rock and roll.

Alla fine della cerimonia, si sono scambiati anche il bacio consueto di rito, tra applausi e ovazioni dei presenti, che li hanno poi salutati con il lancio del riso, rigorosamente nero.

Il mini live e la presentazione dei brani contenuti nell’album

Tra fiori, candelabri, specchi e un’atmosfera unica, i Maneskin si sono uniti per sempre, celebrando poi con una festa la loro unione musicale, consacrata da “Apollo, Dio della musica”, come ha detto l’officiante Alessandro Micheli.

Dopo la cerimonia, i ragazzi della band hanno intrattenuto i loro ospiti con il classico taglio della torta e poi con un mini concerto.

Un live per presentare ufficialmente Rush, il loro nuovissimo album, cantando alcuni brani tratti da questo.

Tra i titoli presentati ci sono Kool Kids, Gossip, Zitti e Buoni, Beggin’, Bla bla bla, The Loneliest, Supermodel, Mammamia, Baby Said, For Your Love, Time Zonwe, I wanna be your slave.

Insomma, anche stavolta i Maneskin continuano a sorprendere, sempre controcorrente, unici nell’immaginario musicale attuale. Arriveranno altre critiche? Di sicuro, ma non basteranno a scalfire la loro voglia di fare musica e stupire tutti i loro fan.