Il trucco da sarta per rinnovare i polsini e maniche consumate in solo 5 minuti

Il trucco di sarta per rinnovare i polsini e maniche: quando sono consumate cosa fare per risolvere il problema in soli 5 minuti? La risposta la troverete proprio nelle prossime righe.

Quante volte ci capita di ritrovarci con delle maglie che si mostrano rovinate sulle maniche e sui polsini? In molti di questi casi si decide di gettarle via o di metterle da parte. Quando ci si ritrova con un capo d’abbigliamento che presenta dei punti usurati, come in questo caso, anziché gettarlo via si potrebbe trovare un modo efficace per poterlo riutilizzare. Vediamo cosa fare nel dettaglio in questi casi specifici.

Trucco da sarta per rinnovare i polsini: cosa fare quando sono consumati

Quando si tratta di vestiti e trucchi per riuscire a risolvere determinati problemi, c’è sicuramente tanto da dire, dal momento che le sarte in tal senso sanno sempre come fare per porre rimedio a piccoli fastidi che possono capitare.

Insomma le sarte possono fare miracoli, proprio perché sono a conoscenza di molteplici trucchi, utili da applicare nei loro tanti lavori di cucito. Nel momento in cui ci si ritrova coi polsini e le maniche consumate, per esempio, grazie a un pratico e valido trucco utilizzato appunto dalle sarte, potrete riuscire a rinnovarli in soli 5 minuti!

Un metodo decisamente efficiente nonché utile, soprattutto nei casi in cui si tratta di un capo di abbigliamento che rientra tra i nostri preferiti. Si sa che si fatica non poco a mettere da parte una maglia a cui siamo particolarmente legati, che ci piace e che amiamo indossare in determinate circostanze.

Ecco, per merito di questo trucco da sarta, non sarete più costretti a dover riporre nel cassetto quella felpa o quella maglia che vi piacciono così tanto, perché vi siete accorti che i polsini e le maniche mostrano visibilmente dei segni dovuti dal tempo, dall’utilizzo e dai lavaggi effettuati.

Successivamente troverete tutti i passaggi da eseguire, per poter così avere la possibilità di riparare in tempistiche brevi le parti consumate, per avere modo di poter riutilizzare nuovamente la vostra maglia prediletta quando volete.

Trucco da sarta per rinnovare i polsini: la procedura per il rinnovo delle parti consumate

A questo punto dovrete prestare molta attenzione ai vari passaggi spiegati qui, così da poter realizzare voi stessi un ottimo lavoro di cucito, seguendo le indicazioni del trucco che solitamente eseguono le sarte per rinnovare i polsini e le maniche usurate.

Il primo passo da fare è quello di controllare i polsini per poi ripiegarli verso l’esterno, così da vedere bene il punto in cui si trovano le cuciture che mantengono ferma la parte del postino, collegandola alla manica.

Un secondo passaggio da effettuare è quello di munirsi di un ago o di forbicine oppure di pinzette, che vi aiuteranno a togliere con più facilità tutto il cotone utilizzato per cucire i polsini alle maniche.

Una volta scuciti i polsini consumati dalle maniche, non dovrete assolutamente buttarli via. Ora potrete proseguire risvoltandoli e andando a togliere la cucitura posta in senso verticale, così da riuscire ad aprire completamente entrambe le parti dei polsini.

Posizionarli aperti sempre in senso verticale su un ripiano, per poterci passare sopra il ferro da stiro caldo. Dopo tale passaggio, continuerete andando a ripiegarli tutti e due ognuno su se stesso verso il basso.

Prendere poi un metro per posizionarlo sulla parte superiore in maniera orizzontale, un po’ sotto il bordo superiore.

A questo punto occorre delineare la misura presa tramite un’apposita linea disegnata, per poter ricordare dove effettuare poi il resto del lavoro di cucito.

Le fasi successive per completare il lavoro di rinnovo

Non è mica finita qui, occorre infatti mettere in pratica ben altro. A questo punto occorre passare la macchina da cucire sulle linee disegnate sui bordi superiori, dopo averli misurati.

Ora inizierete a tagliare con delle forbici grandi i bordi superiori, che internamente resteranno chiusi tramite la cucitura effettuata con la macchina da cucire.

Aprire successivamente la parte del tessuto dall’altro lato e passarci sopra il ferro da stiro. Precisamente si passerà sul bordo tagliato poco prima, per aprirlo alla perfezione fino alla cucitura eseguita con la macchina.

Adesso occorrerà tagliare uno dei due pezzi di stoffa, sovrapponendolo all’altro per appurare che sia dello stesso formato.

Poi ripiegare ognuno su se stesso verso il basso, col bordo centrale ricucito a macchina posto esternamente.

Prendere le misure nella parte inferiore e segnarle come avete fatto in precedenza, così da passare poi anche questi sotto alla macchina da cucire.

Quelle appena viste sono tutte operazioni che servono proprio per ottenere gli stessi fantastici risultati che hanno le sarte, quando decidono di eseguire questa tipologia di lavoro.

Un trucco decisamente efficace, che vi permetterà di ottenere dei polsini come nuovi.

Adesso siamo giunti alle fasi finali del lavoro, in quanto bisognerà risvoltare entrambi i polsini Vi accorgerete subito che appariranno come nuovi e privi dei segni di usura che erano ben visibili inizialmente.

Come rinnovare le maniche: ecco cos’altro occorre sapere

Sul bordo delle maniche ci sono dei forellini posizionati verso l’angolo esterno? Per rimediare non dovrete fare altro che risvoltare le maniche, prendere le misure in maniera tale da fare una cucitura a macchina che possa escludere quell’angolo consumato. Procedere tagliando la parte esclusa dalla cucitura perché usurata.

Adesso potrete finalmente ricucire i polsini rinnovati alle maniche, sempre attraverso l’aiuto della macchina da cucire.

Le vostre maniche e i polsini ora vi appariranno perfetti e senza più il logorio che c’era prima del vostro intervento di cucito.

Non vi sembra un trucco assolutamente da provare? In questo modo non dovrete certo buttare i vostri capi e con le vostre mani potrete porre rimedio a questo problema comune.

Insomma questo trucco non vi metterà nella condizione di buttare quel capo che tanto vi piace proprio perché si può rimediare e in poco tempo e propri grazie ad un trucco da sarta.

Ma chi è la sarta?

La sarta è colei che si occupa di cucire e non solo: taglia e cuce i vestiti per poter anche porre delle modifiche o riparare dei capi. La sarta può occuparsi di tutti i processi che riguardano la confezione sartoriale o fare solo le operazioni di taglio e cucito della stoffa e ciò può essere fatto attraverso la macchina o a mano..

Dunque tra le mansioni della sarta troviamo queste: modificare, fare degli adattamenti, riparare. Allargare o restringere una giacca, un pantalone o una gonna, ma soprattutto godere di alcuni trucchi per affrontare delle problematiche nello specifico.