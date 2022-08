Il Toronto continua a volare con Insigne e Bernardeschi!

Altra vittoria del Toronto che continua a vincere trascinato dal blocco italiano formato da Criscito, Bernardeschi ed Insigne, i due attaccanti esterni vanno ancora in gol e si prendono gli applausi di una curva che li ha già eletti come beniamini assoluti



Partiti con tante speranze per la nuova avventura in Canada, Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi non stanno deludendo le attese disputando una stagione fin qui praticamente perfetta.

I due talenti azzurri segnano e danno spettacolo dimostrando con grande continuità il talento tecnico che li contraddistingue mettendo pressione anche a Roberto Mancini che guarderà con molta attenzione l’avventura dell’ex Juventus e della bandiera del Napoli.

Il Toronto vince e convince con il blocco Italia!

Partiti con l’obiettivo di rilanciare le proprie carriere Bernardeschi ed Insigne continuano a dare spettacolo esibendo uno stato di forma eccellente ed una grande mentalità vincente messa al servizio della squadra.

Il livello dell’MLS è ovviamente inferiore a quello dei maggiori campionati europei, ma ciò che sorprende è la grande mentalità con cui gli italiani sia siano subito calati nel nuovo ruolo di punto di riferimento per i compagni in Canada.

L’ex Juventus è il primo a motivare i compagni nello spogliatoio lasciandosi poi andare in campo con giocate di altissima qualità.

Nella sfida con Portland l’ex capitano del Napoli ha messo a segno il gol del 2-1 con una splendida girata di destro, dopo appena 6 minuti il numero 10 ha messo il punto esclamativo con un sinistro sul primo palo.

Bene anche Domenico Criscito che, dopo le grandi difficoltà manifestate nell’ultima stagione con la maglia del Genoa sembra semplicemente rinato spingendo con continuità e tanta qualità sulla fascia sinistra dei canadesi.

Dall’arrivo del blocco italiano, il Toronto è imbattuto avendo conquistato 3 vittorie ed un pareggio con Federico Bernardeschi autore di ben 3 gol in quattro partite disputate.

Roberto Mancini valuterà con molta attenzione il campionato dei due fantasisti che puntano ad essere di nuovo protagonisti con la maglia dell’Italia dopo le ultime difficili stagioni.

L’augurio di tutti noi è che i due italiani possano continuare a fare bene in Canada, la nazionale azzurra ha bisogno di qualità e fantasia per tornare a grandi livelli dopo la clamorosa esclusione dal mondiale in Qatar.

Rimane qualche rimpianto per Juventus e Napoli che forse non hanno creduto abbastanza in due calciatori dotati di grandissima qualità e fantasia tecnica in fase offensiva.