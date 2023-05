Il suo rapido effetto ti impedirà di buttare via qualsiasi orchidea ormai marcia

By

Orchidea ormai marcia. Quello che ti serve per evitare di buttare via qualsiasi orchidea ormai marcia. Tutto quello che c’è da sapere su un metodo che risulta essere davvero efficace. Ecco come realizzarlo.

Qui di seguito si parlerà di un ottimo metodo per impedire alle piante di orchidea che si hanno a casa di rovinarsi completamente. Un rimedio di notevole efficacia, utile per poter disporre sempre di orchidee belle e sane.Il suo rapido effetto contribuirà a impedire alle orchidee di marcire. Volete evitare di dover buttare via le piante di orchidee che risultano ormai marce? Ecco come fare per realizzare questo utile rimedio.

Orchidea ormai marcia: la soluzione ideale per non buttare via le orchidee

A quanti di voi piacciono le orchidee? Sicuramente molti di voi ne sono completamente innamorati. E come darvi torto, siamo in presenza di piante dall’aspetto davvero piacevole e che lascia senza parole.

Eppure a volte capita che queste piante si rovinino e che abbiano bisogno di una certa curare per riprendersi.

Nel momento in cui le orchidee che avete a casa si mostrano con foglie ormai del tutto rovinate, bisogna trovare una soluzione perfetta per piantare e ripristinare le orchidee intaccate dal marciume.

Così da riuscire a ottenere degli ottimi risultati, per quanto riguarda una crescita migliore di questa tipologia di pianta.

Rimediando anche al problema correlato alle piante che mostrano sullo stelo la presenza di foglie marce. In tal caso bisognerà attuare delle operazioni di taglio, utili per far guarire completamente lo stelo.

Infatti in questi casi è indispensabile tagliare le foglie che si mostrano rovinate, rimuovendole in modo tale da poterle poi porre in un luogo separato.

Questo passaggio è necessario perché così si evita di permettere a queste foglie rovinate di andare a intaccare pure quelle ancora sane.

È di fondamentale importanza eseguire questo passaggio di rimozione e trasferimento delle foglie marce in un posto a parte, proprio perché serve per evitare ai batteri e ai funghi che vi sono presenti di spostarsi pure sulle foglie e sulle orchidee che risultano ancora in ottimo stato.

Dunque sicuramente il primo procedimento da eseguire in questi casi è quello attinente la rimozione di tutte le vecchie foglie della pianta di orchidee, ossia quelle che sono del tutto marce.

Orchidea ormai marcia: le fasi successive da effettuare sulla pianta di orchidee

Occorre togliere la pianta dal vaso e rimuovere in prossimità delle radici tutte le parti più vecchie, che ostacolano un buon funzionamento delle radici della pianta eccessivamente oppresse da questi elementi.

Dopodiché dovrete proseguire togliendo sia i fiori che gli steli, continuando il procedimento mediante un’accurata pulizia di questi punti della pianta.

Questa è una fase da eseguire minuziosamente, se si vuole riscontrare un risultato finale sorprendentemente efficace.

Magari avendo come strumento di supporto in questo senso una semplice pinzetta, che vi aiuterà a pulire perfettamente queste aree della vostra pianta.

Cosa fare in presenza di foglie marce: un rimedio naturale

Come prima cosa si interviene col taglio delle foglie rovinate, per poi estrarre la pianta dal proprio vaso.

Aprire il terriccio facendolo cadere in una bacinella e iniziare a pulire, lavando bene la pianta in questione sotto il getto dell’acqua.

A questo punto servirà un semplice ingrediente che solitamente si trova in tutte le cucine, ovvero l’aglio nella versione in polvere.

Prendere quindi un paio di cucchiaini di questo prodotto e inserirlo all’interno di un vasetto di vetro. Quest’ingrediente vi servirà per disinfettare la vostra pianta.

Aggiungere un litro di acqua a temperatura ambiente, per poi coprire il barattolo di vetro, lasciando il composto così per circa un’ora.

Una volta trascorso questo lasso di tempo, bisognerà continuare andando a filtrare la soluzione realizzata. Dopo averla filtrata, si potrà versare in una bacinella piuttosto ampia, in quanto poi vi dovrete inserire pure 2 litri di acqua.

Dopo aver unito entrambi i liquidi, si inseriranno dentro le orchidee pulite e lavate precedentemente. Immergerle manualmente facendole rimanere così per una trentina di minuti.

Dopo questa mezz’ora, si andranno a prelevare le piante di orchidee per asciugarle bene con l’utilizzo di un panno morbido.

Questi sono tutti passaggi che risultano fondamentali, per migliorare lo stato delle proprie orchidee.

Quindi si devono effettuare mettendoci molta attenzione e avendo il tempo necessario per svolgerle con calma e accuratezza.

Un risultato stupefacente: ecco di cosa parliamo

Questo metodo naturale e molto semplice da realizzare in casa, vi sarà di grande utilità per aiutare le foglie a migliorare il proprio aspetto. Ciò in quanto si libereranno dei funghi che contribuivano a rovinarle, rendendole del tutto marce.

Inoltre si tratta di un rimedio naturale molto valido per la rimozione dei batteri posti sulle piante rovinate.

Pertanto utilizzando questa soluzione ricavata con l’aggiunta dell’aglio in polvere, la ripresa della vostra pianta di orchidee sarà molto più rapida.

Inoltre la polvere di aglio si può usare anche direttamente da sola sui punti più marci della pianta e sulle foglie tagliate.

Così da intensificare in forma maggiore la riuscita dell’esito finale.

Le piante si dovranno posizionare poi per tre giorni in un luogo fresco e asciutto. Solo successivamente si potranno innaffiare nel giusto quantitativo.

Con questo semplice metodo le orchidee col marciume svilupperanno dei nuovi rami e le foglie marce guariranno rapidamente.

Le vostre orchidee cresceranno sane, verdi e rigogliose grazie a un facile metodo casalingo da realizzare con le vostre mani.

Qualcosa in più su questa pianta

Per chi non sapesse molto su questa pianta, bisogna sapere che è una pianta tropicale che sembra essere molto amata proprio per i suoi fiori che emanano una certa eleganza.

Ecco però che bisogna ricordare che avere delle orchidee in casa significa prendersene cura e quindi rispettare le sue esigenze. Solo in questo modo si potrà godere di belle fioriture.

Quella più diffusa sembra essere l’orchidea Phalaenopsis, ma è bene sapere che la famiglia di queste piante sembra includere diverse varietà con differenti caratteristiche.

A prescindere da questo per prendersene cura potrete utilizzare il metodo appena descritto. Molto efficace.