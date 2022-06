“Il suo cuore batte per una bellissima 30enne”, ma quale Silvia Toffanin: lui è pazzo di lei | FOTO

By

La storia d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è sempre stata una delle più chiacchierate. I due cercano sempre di stare lontano dai gossip, ma è inevitabile quando si è così noti al grande pubblico: scopriamo cosa è accaduto.

Non tutti sanno che nella vita di Pier Silvio Berlusconi c’è anche un’altra donna e non solo la bellissima Silvia Toffanin. Si tratta di una bellissima 30enne, i due hanno un rapporto davvero speciale, infatti, dai vari avvistamenti insieme si sono mostrati affiatatissimi e anche molto innamorati. Chissà come avrà reagito la conduttrice di Verissimo: scopriamo di più.

Pier Silvio Berlusconi pazzo di lei: altro che Silvia Toffanin | FOTO

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono i personaggi più noti del mondo dello spettacolo italiano, ma sono anche una delle coppie più riservate di sempre. Ogni volta per i paparazzi è un’impresa immortalarli insieme. Ma a quanto pare, non lo è se si tratta di scattare delle foto al figlio del leader di Forza Italia al fianco di un’altra bellissima e misteriosa donna.

Sapete di chi si tratta? Lei è Lucrezia Vittoria Berlusconi, ovvero la primogenita di Pier Silvio e di Emanuela Mussida. Sono in pochi a conoscere la bellissima figlia 32enne del marito di Silvia Toffanin: scopriamo di più su di lei.

Il cuore di Pier Silvio Berlusconi batte per una bellissima 30enne…..SUA FIGLIA LUCREZIA.❤

Chi è Lucrezia Vittoria Berlusconi? Tutto sulla figlia di Pier Silvio Berlusconi

Classe 1990, Lucrezia Vittoria è nata dall’amore di Pier Silvio Berlusconi ed Emanuela Mussida. Su di lei non abbiamo tante informazioni, ma sappiamo che si è sposata recentemente con l’uomo di cui è innamorata, anche se non conosciamo la sua identità.

Il matrimonio si è celebrato in Provenza nella villa di Marina. Lei è una donna estremamente riservata, addirittura alcuni non sapevano nulla della sua esistenza. Anche se rare volte è stata paparazzata al fianco di suo papà, a cui è legatissima, come anche ai suoi due fratellini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, figli di Silvia Toffanin e Pier Silvio.

Lucrezia Vittoria non è mai apparsa in televisione, ma grazie ad alcune interviste rilasciate dall’Amministratore delegato di Mediaset, sappiamo che una delle sue più grandi passioni sono il cinema e la fotografia. Inoltre, dai vari avvistamenti, possiamo notare la sua incredibile bellezza, è veramente splendida.