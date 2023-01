Il segreto per far brillare i pavimenti di casa è proprio questo: giusto 1 pizzico

Per far brillare i pavimenti basta un pizzico di questo ingrediente di cui non potrai più fare a meno. Ecco di quale si tratta.

Uno dei momenti più importanti durante la settimana è quello della pulizia della nostra casa in quanto lo facciamo appena abbiamo del tempo libero e non abbiamo vincoli di orari legati al lavoro e ad altre faccende.

Tutti quanti tendiamo ad acquistare dei prodotti per avere il miglior risultato ma a volte questi si rivelano essere inefficaci per lo sporco ostinato e quindi dobbiamo optare per altre soluzioni.

Pavimenti: ecco come renderli brillante con un solo ingrediente

Sebbene per le superfici ci sono sgrassatori che tendono a levare ogni tipo di macchia e che si possono anche realizzare con l’unione di bicarbonato e succo di limone o altri ingredienti, per quanto riguarda i pavimenti le cose possono essere più complicate.

In molte case, ad esempio, ci sono i parquet e per questa tipologia di pavimento ci sono prodotti adatti e non bisogna osare altre opzioni altrimenti rischieremo di danneggiarlo in modo permanente.

Di solito però, i nostri pavimenti sono in granito o in marmo e tendiamo a pulirli con i classici detersivi che troviamo in commercio anche se non tutti riescono a levare via lo sporco dalle vie di fuga.

Proprio queste incanalature tra una mattonella e l’altra tendono ad avere, specie quando lo spazio è molto largo, accumuli di sporco e di polvere e quindi bisogna trovare un metodo efficace per poterle rendere pulite e splendenti.

Infatti, è proprio la brillantezza dei pavimenti a dare una sensazione di casa pulita e quindi tendiamo ad evitare che si formi l’opacità che può esserci in alcuni pavimenti per via della loro conformazione.

Il segreto delle nonne

Ma esiste un ingrediente che tutti noi abbiamo in casa che può risolvere del tutto questo problema e inoltre ci farebbe risparmiare tantissimi soldi in quanto economico e alla portata di tutti.

Quando stiamo per lavare i nostri pavimenti mettiamo a bollire un po’ di acqua, quanto serve per pulire la stanza interessata e prima di immergerla nel secchio inserire in questo un cucchiaio di sale.

Subito dopo, versare l’acqua bollita e aggiungere un tappo di detersivo e poi prendere la pezza o il mocio, immergerlo all’interno e cominciare a lavare il pavimento della nostra casa.

Vedremo che anche dopo una sola passata, questo sarò molto più brillante di prima e questo è dovuto all’azione del sale che tende ad eliminare tutti i residui e grazie alla sua conformazione renderà brillante i pavimenti.

Basterà ripassare nuovamente il mocio o la pezza all’interno del secchio e lavare con una seconda passata il pavimento e lasciarlo asciugare tendendo le finestre aperte per qualche minuto.

Vedremo il risultato sorprendente e il nostro pavimento sarà meno opaco e sarà sempre più splendete ad ogni lavaggio. Avremo così ottenuto dei pavimenti brillanti senza aver speso soldi ma utilizzando soltanto un ingrediente che abbiamo tutti quanti nella nostra cucina.

Questo è solo uno dei segreti delle nostre nonne che le casalinghe tendono a tramandare di generazione in generazione.