Il rimedio naturale ed efficace per alleviare all’istante una puntura di zanzara

Cerchi un rimedio naturale per la puntura di zanzara? Solo così allevi il prurito e il fastidio. Ecco il metodo efficace che ti salva la pelle.

È arrivato il periodo più temuto dell’anno, quello delle zanzare. Questi fastidiosi insetti girano già intorno a noi, pronti a morderci alla prima occasione. Ecco il rimedio naturale ed efficace per alleviare il prurito e il fastidio derivanti da una puntura di zanzara.

Come allontanare le zanzare in modo naturale

Capaci a disturbare un sonno profondo e ristoratore con il loro risonante ronzio, a pungere la nostra pelle delicata con i loro morsi o persino, nei casi più estremi, a trasmettere infezioni come la cosiddetta febbre del Nilo o la malaria, le zanzare sono insetti non solo fastidiosissimi ma talvolta anche pericolosi per la nostra salute.

Con l’arrivo dell’estate e con le temperature che diventano sempre più alte, esse si manifestano prepotentemente diventando davvero insopportabili. Certo, esistono prodotti e repellenti di ogni genere in commercio, ma nulla che possa donare sollievo immediato da prurito e bruciore.

Se anche tu hai provato spray, lozioni, creme di ogni tipo ma senza ottenere alcun beneficio, continua la lettura perché oggi scoprirai un rimedio casalingo, naturale ma soprattutto efficace per alleviare la sintomatologia fastidiosa derivante dalla puntura di zanzara.

Il rimedio naturale per la puntura di zanzara

Ti sei mai chiesto perché le zanzare pungono? Sai che sono soprattutto quelle femmine a fare più danni alla nostra pelle? Esse hanno bisogno di succhiare il sangue per dare inizio al ciclo riproduttivo e più precisamente per la deposizione delle uova.

Ci impiegano davvero pochissimo tempo questi insetti a svolgere il loro compito: bastano solo 10 secondi per irritare la pelle, per farla gonfiare e per scatenare il fastidiosissimo prurito. Perché alcune persone ricevono più morsi di zanzara rispetto ad altre che sembrano non interessare per nulla a questi insetti?

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che le zanzare sono attirate principalmente da:

anidride carbonica;

alcuni batteri presenti sulla pelle;

gruppo sanguigno.

Se hai provato ogni rimedio per allontanare da te questi insetti ma soprattutto per evitare che ti mordano la pelle ma senza successo, continua a leggere perché stai per scoprire il rimedio naturale che risolverà definitivamente il tuo problema. Con questa tecnica potrai alleviare fastidio, prurito e bruciore in pochi secondi.

Ti basta un solo ingrediente che sicuramente hai già nella tua dispensa in cucina: l’aceto di mele! Appena la zanzara ti punge, prendi un batuffolo di cotone e immergilo in un bicchierino contenente 1 cucchiaio di aceto.

Poi applica l’impacco sulla puntura: prurito e gonfiore spariranno all’istante! Se non hai l’aceto di mele, puoi utilizzare anche quello di vino, il risultato è il medesimo. L’aceto è un repellente naturale contro le zanzare.

Esistono però anche altri rimedi naturali che possono alleviare fastidio e prurito che derivano dai morsi di questi fastidiosi insetti. Ti elenchiamo ancora qualche altra soluzione cosicché sarai immediatamente pronto a far fronte al problema quando ti ritroverai a combattere contro le zanzare.

Altri rimedi per alleviare i fastidi derivanti dai morsi di zanzara

Non solo l’aceto – di mele o di vino – è un repellente naturale per allontanare le zanzare ma anche il limone può tornarti estremamente utile nel caso di morsi e punture che danno prurito.

Se una zanzara ha già provveduto ad attaccare la tua pelle, provvedi subito a detergere la zona interessata dalla puntura con una goccia di limone che avrai spremuto su un dischetto di ovatta. Proverai un sollievo immediato!

E se ti dicessimo che anche l’aspirina può calmare il prurito e lenire l’irritazione? Sì, proprio quella pasticca che hai nell’armadietto delle medicine. Scogli una compressa in 50 ml di acqua in modo che si formi una pasta densa e applicala sulla puntura: dimenticati del prurito.

Altra tecnica efficace: le bustine di tè. La prossima volta non buttarle perché possono tornarti utili non solo per alleviare il prurito del morso di zanzara – ti basta strofinarla sulla puntura per avere sollievo immediato – ma anche per allontanarle dalla tua casa. Appendile in giardino o sul balcone, ovviamente dopo averle fatte asciugare: le spezie contenute nella bustina fungeranno da repellente potentissimo.

Quante di queste tecniche conoscevi? Se la tua risposta è nessuna, adesso sai che puoi proteggere la tua pelle e trovare immediato giovamento dalle punture di zanzare solo grazie a rimedi naturali.