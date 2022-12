Il Real Madrid ha acquistato il talento 16enne Endrick per 60 milioni

L’affare era nell’aria da diverse settimane, ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Il sedicenne brasiliano Endrick sarà un nuovo attaccante del Real Madrid: l’accordo è stato raggiunto, con tanto di comunicato ufficiale. Il talento classe 2006 si unirà ai Blancos a partire dal 2024, quando avrà raggiunto la maggiore età. Parliamo di un attaccante che promette moltissimo, tanto che in molti lo paragonano già a Ronaldo il “Fenomeno”. Ecco i dettagli dell’operazione, la comunicazione dell’ufficialità e cosa sappiamo sulla stellina brasiliana che si prepara a sbarcare in Europa dalla porta principale.

Il talento si nota, soprattutto lo nota chi è del mestiere e chi dell’osservazione e della scoperta ne fa la sua vita. Per Endrick non sarà servito neanche un lavoro di scouting così oculato, perché parliamo di un calciatore che splende e che ha quelle qualità squisitamente brasiliane che fanno gola a molti e che, soprattutto, sono sempre più rare da trovare nel panorama europeo e nel calcio in generale, anche ad alti livelli. Per tradizione, il Real Madrid quel tipo di attaccanti non se li fa scappare, consapevole che, alla lunga, potrebbe portare al successo del club e anche a un patrimonio economico importante. Anche stavolta è andata così, perché il club di Florentino Perez ha completato l’operazione, lasciando al palo tutta la concorrenza che era forte sul ragazzo, a dispetto della giovanissima età.

Il Real Madrid ha chiuso l’acquisto di Endrick per la cifra di 60 milioni di euro

Siamo a metà dicembre, i club sono fermi in attesa che il Mondiale chiuda i battenti e si sappia la vincente tra Francia e Argentina, ma intanto si preparano, perché a gennaio tocca di nuovo a loro e nessuno vuole farsi trovare giù di forma per le fasi centrali della stagione. Una stagione strana, già solo per le date e un calendario spezzettato che è diretta conseguenza di Qatar 2022, ma che vedrà anche stavolta il Real Madrid tra le protagoniste assolute, come ogni anno. Perché la grandezza di questo club, di Carlo Ancelotti e delle stelle che sono presenti in squadra non si può assolutamente discutere.

E lo dimostra anche il calciomercato, forse soprattutto. Perché i Galacticos sono quasi sempre i primi ad arrivare ai calciatori che contano, soprattutto quando sono giovani. Con Erling Haaland e Kylian Mbappé come eccezioni che servono a confermare la regola. Se poi si pensa al Brasile, allora il discorso diventa ancora più evidente. Gli ultimi notevoli esempi sono rappresentati da Vinicius Jr. e Rodrygo, due talenti verdeoro, protagonisti nella rosa di Tite che ha affrontato i Mondiali in Qatar, e che hanno ben figurato – anche in prima fila – nei recenti successi del Real Madrid.

Da settimane si parlava delle capacità di Endrick, dalle prospettive di questo calciatore e del possibile successo che potrebbe ottenere da qui ai prossimi anni. Da subito i Blancos hanno mostrato il loro interesse, diretto e indiretto, per il ragazzo, ma non erano gli unici. Infatti, anche diversi club di Premier League, della Bundesliga e di Serie A hanno espresso il loro gradimento per il talento, ma è servito veramente a poco. Infatti, il Real Madrid si è affrettato a prenotare e ad acquistare l’attaccante prima che le altre potessero mettere i bastoni tra le ruote.

Negli ultimi giorni, il via libera era nell’aria e ora è anche arrivato l’annuncio ufficiale. Il club di Florentino Perez, infatti, ha comunicato l’acquisto con una nota ufficiale: “Real Madrid C.F., Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick e la sua famiglia hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore potrà unirsi al Real Madrid quando raggiungerà la maggiore età nel luglio 2024. Fino ad allora, Endrick continuerà la sua formazione al S. E. Palmeiras. Il giocatore si recherà a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture del nostro club”.

Come avete potuto leggere, Endrick arriverà a Madrid nel 2024, quando avrà compiuto la maggiore età. Fino a quel momento, potrà continuare a crescere con la maglia del Palmeiras, con cui il suo talento è letteralmente esploso.