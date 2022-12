Firenze, malore sulla cupola del Brunelleschi: turista calata dall’alto

Una turista ha accusato un malore nel pomeriggio di oggi a Firenze, sulla cupola del Duomo. I pompieri la calano con barella Rolly e auto-scala.

I vigili del fuoco hanno soccorso la donna optando per una speciale imbracatura per permettere alla turista di tornare a terra. La discesa è andata a buon fine: il delicato intervento alla Cattedrale Santa Maria del Fiore. Malore durante una visita alla Cattedra.e

Insieme al personale sanitario del 118 i vigili del fuoco hanno condotto una delicata operazione di salvataggio nei confronti di una turista, a Firenze, dopo che questa aveva accusato un malore sulla cupola del Brunelleschi.

Sulla terrazza del Duomo è dunque arrivato il cestello con una speciale barella Rolly, sulla quale la donna è stata posizionata e poi fatta arrivare a terra grazie all’auto-scala arrivato dal distaccamento di Fienze-Ovest. Tale intervento ha velocizzato parecchio le operazioni di salvataggio dell’infortunata.

Il malore durante la visita alla Cattedrale

Si era sentita male durante una vista la turista soccorsa dai vigili del fuoco in piazza Duomo a Firenze proprio sulla Cattedrale Santa Maria del Fiore. Grazie alla prontezza dei pompieri le operazioni di discesa sono andate a buon fine in breve tempo. La decisione da parte dei vigili del fuoco infatti è stata quella di intervenire dall’alto per ridurre i temi di esecuzione.

In questo modo la donna portata a terra è stata subito consegnata dai sanitari del 118, che dopo averla visitata l’hanno trasferita in ambulanza in ospedale. Non sono note ancora le condizioni di salute della turista e se questa fosse cosciente all’arrivo dei soccorsi, ne le cause del malore. Sono in questo momento in corso gli accertamenti del caso da parte dei medici dell’ospedale.