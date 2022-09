“Il quarto figlio per tornare insieme”, l’indiscrezione bomba su Totti: Il suo sogno da anni

By

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è, ormai, cosa nota e se ne parla davvero ovunque, anche nei dibattiti televisivi in prima serata. Proprio in queste sere, se n’è parlato ed è uscito fuori un retroscena che ha sconvolto davvero tutti. Si parla di un quarto figlio per Totti…

Il caso che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti ormai si sente ovunque, sulle riviste, sui social e anche in televisione, dove escono fuori nuove indiscrezioni sull’ex coppia.

Dopo l’intervista choc di Francesco Totti al Corriere della Sera, ora l’ex calciatore è visto da molti come la vittima di un matrimonio andato male, ma le carte sono ancora in tavola. Intanto esce fuori un’indiscrezione su di lui in diretta tv, lanciata da Roberto D’Agostino.

Totti avrà un altro figlio da Noemi Bocchi? Le parole di Dagospia

Massimo Giletti è tornato su La7 per la nuova stagione di Non è l’Arena, in cui ha ospitato diversi personaggi e giornalisti per dibattere del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Dopo l’11 luglio, giorno in cui i due hanno rilasciato la notizia ufficiale della loro separazione, le indiscrezioni arrivate sono davvero tantissime.

Poi Totti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per raccontare la sua verità, palesando vecchi tradimenti di Ilary nei suoi confronti, molto prima che lui iniziasse a frequentare Noemi Bocchi.

Durante la trasmissione di Giletti, è intervenuto Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, che ha lanciato un nuovo rumor sul Pupone, dicendo che secondo quanto si dice potrebbe pure aspettare un quarto figlio dalla Bocchi.

D’Agostino afferma: “Totti chiese a Ilary un quarto figlio per cementare il rapporto. A volte un figlio aggiusta le cose, è un collante. E lei ha detto col cavolo. Potrebbe essere Noemi la donna con la quale farà il quarto figlio. Sono molte le voci che lei sia incinta”

Una vera e propria bomba lanciata da D’Agostino, che come sempre mette in pubblica piazza indiscrezioni su vip e personaggi dello spettacolo. Sarà vero?

Questa notizia è assolutamente non confermata, ma chissà forse nei prossimi mesi potrebbe uscire fuori? Staremo a vedere.

La faida del divorzio: interviene lo zio di Ilary

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è diventata davvero una faida: accuse da entrambi i lati, interviste poco carine e parole davvero brutte.

Inoltre, continuano a uscire indiscrezioni, rumors che non danno una buona impressione di come i due stanno vivendo questo divorzio imminente.

Intanto, tra i tanti, è intervenuto anche lo zio di Ilary Blasi, Stefano Serafini, fratello della mamma.

Stefano ha condiviso su Instagram una foto del suo compleanno, celebrato in famiglia anche con la nipote, postando un messaggio significativo.

Infatti, Serafini ha scritto “Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA”, una frase che in molti hanno interpretato come una stoccata a Totti.

Insomma, ormai il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta diventando un vero e proprio caos. Quello che è certo è che i due stanno vivendo due vite separate, restando comunque sotto lo stesso tetto, in attesa di sapere come dividere il loro patrimonio e lasciarsi per sempre.