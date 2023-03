Il programma completo di Live In Napoli

Live In Napoli prenderà sotto esame le piccole e medie imprese analizzando quanto sia importante il territorio insieme ai modelli all’innovazione e alla tradizione.

Questo panel sarà necessario per affrontare i temi più importanti appartenenti all’imprenditoria.

Live In Napoli, l’occasione perfetta per analizzare l’economia italiana

Il panel concentrato sull’economia al Live in Napoli potrebbe essere l’opportunità ideale per riflettere su quello che è l’attuale modello italiano descrivendone i punti di forza e valutando le varie strade da percorrere insieme alle strategie da sfruttare cercando sempre di dare un occhio di riguardo al territorio.

Tra i numerosi argomenti da affrontare non mancheranno quelli dedicati alle piccole e medie imprese, un momento perfetto per andare alla ricerca di modelli di successo e comprendere quelli che invece non riusciranno a raggiungere i risultati sperati. In Live In Napoli si affronterà anche un altro argomento, ossia quello inerente alle aziende familiare le quali sono impegnate tra transizione digitale e passaggi verso il Green.

Numerose domande a cui gli ospiti presenti al panel dovranno dare risposta. Tra questi troviamo il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso insieme al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo Stefano Barrese e al direttore del master di gestione delle imprese familiari della LUISS, Fabio Corsico. Live In Napoli avrà inizio venerdì 31 marzo.

Il programma e gli ospiti di Live In Napoli

Un programma ideato da Sky Tg24 Live, un evento che si sposta dagli studi televisivi per trovarsi tra la gente delle principali città italiane. Era il 2020, molto più precisamente nel mese di dicembre, il periodo in cui ebbe inizio questo viaggio partendo da Courmayeur toccando poi le città di Venezia, Bari, Firenze e Bergamo. Dal 31 marzo al primo aprile Live In arriverà a Napoli e sono in previsione ben due giornate di diretta in cui non mancheranno interviste, ospiti e numerosi dibattiti.

L’evento inizia quindi venerdì 31 marzo alle 13:30, momento in cui si terrà l’introduzione da parte di Giuseppe De Bellis insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Alle ore 14:00 troveremo come ospite Rosario Balestrieri, il divulgatore e ornitologo insieme all’attivista per il clima Sofia Chianni. Un pomeriggio molto ricco in cui non mancheranno il capo della rappresentanza della commissione europea in Italia Antonio Parenti insieme a Leonardo Massa di MSC, Luca Caracciolo di Ford.

Nel primo collegamento con Sky Tg24 ci sarà anche Michele Emiliano, il presidente della Puglia insieme a Giovanni Toti, il Presidente della Regione Liguria. Alle ore 17:15 tutti pronti per l’appuntamento con l’economia direttamente su Sky Tg24 economia in collegamento da Napoli in cui sarà presente Alessandro Morelli, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio insieme a Mario Monti, l’economista e senatore a vita. Non mancherà anche Pierpaolo Bombardieri, il segretario generale della UIL insieme a Teresa Bellanova, l’ex ministra delle politiche agricole alimentari e Forestali.

Alle ore 18:25 si affronterà il tema “Sfida delle opposizioni” in cui ci sarà l’intervista con Francesco Boccia, il senatore del Partito Democratico insieme a Sergio Costa, il deputato del MoVimento 5 Stelle e Raffaella Faita, da capogruppo di Italia arriva-azione. La serata terminerà alle ore 21:00 momento dedicato alla musica in cui saranno presenti Tommaso Paradiso e Fulminacci.

Il programma di sabato primo aprile sarà diverso anche se altrettanto ricco e interessante. L’appuntamento avrà inizio alle ore 9:00 con “Il racconto della disabilità“, che si terrà insieme ad Alessandra Locatelli, la ministra per le disabilità. Sarà presente anche Marina Cuollo, scrittrice e speaker radiofonica insieme a Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli.

Dopo 30 minuti sarà il turno di Alessio Butti, Viola Ardone, Diletta Secco e Martina Levato i quali affronteranno l’argomento riguardo all’inclusione digitale. Alle ore 10:00 si parlerà di lavoro, innovazione e sviluppo con Gianluca Orefice, Matteo Lorito, Costanzo Jannotti Pecci ed Elio Schiavone.

Trenta minuti dopo sarà il turno del futuro dell’economia in Italia, un argomento che vedrà come ospiti il Ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso insieme a Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, Stefano Barrese, il responsabile divisione banca dei territori in Intesa San Paolo e Fabio Corsico, il direttore del master di gestione delle imprese Familiari della Luiss.

Alle 11 si affronterà l’argomento che vede come oggetto principale la frana di Casamicciola, un tema in cui saranno presenti Nello Musumeci, il ministro per la Protezione Civile e delle politiche del mare insieme a Giovanni Legnini, il commissario per l’emergenza a Ischia. A seguire si parlerà di diversi altri argomenti tra cui stili di vita sostenibili, un tema che si affronterà con Matteo Ward, l’amministratore delegato il cofondatore di Wrad insieme al ricercatore Edoardo Borromeo e al giornalista Francesco Cancellato.

Alle 13:50 ci sarà la chiusura di Live In Napoli, momento in cui sarà presente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme a Giuseppe De Bellis, il direttore di Sky TG24.