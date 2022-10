Il premio Nobel per la medicina va a Svanta Pääbo, il padre della paleogenomica

Grazie ai suoi studi, infatti, oggi sappiamo perché la capacità di resistere in alta quota è propria soprattutto di alcune popolazioni (come quella tibetana): questa attitudine dipende del gene EPAS1 che deriva dai discendenti dell’ominide di Denisova.

E non solo, perché una delle scoperte più recenti dello studioso ricade anche sul Covid: grazie a lui oggi sappiamo perché in alcuni soggetti la malattia si è sviluppata in forma grave, mentre in altri in forma lieve. La genetica gioca un ruolo fondamentale anche in questo: sono le variazioni di Dna contenute nel cromosoma 3 che fanno sì che il rischio aumenti.

Come si è arrivati a questa scoperta? Con uno studio del genoma ovviamente. In questo caso le mutazioni si trovano in una regione composta da più di 49mila paia di basi. Pääbo ha scoperto che quest’area era presente anche nei resti di un Neanderthal che viveva nell’Europa meridionale circa cinquantamila anni fa, quindi significa che è resistente al tempo e ai cambiamenti.

Chi ha queste mutazioni, comunque, ha un rischio di tre volte più alto si sviluppare il Covid in maniera più grave.