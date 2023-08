Il postino pensa di non essere ripreso, accade l’inaspettato quando arriva il cane

La storia che stiamo per raccontarti oggi riguarda il rapporto tra un postino ed un cane. Vediamo di seguito che cosa è successo.

Il rapporto tra postino e cane può essere complesso: spesso il primo deve fare i conti con il cane che tende ad abbaiare o ad avvicinarsi in modo aggressivo, perché si sente minacciato nel suo territorio.

Postino e cane: quando un’amicizia diventa virale

Un uomo in America, chiamato Michael Collins, ha filmato di nascosto il suo cane. In particolare, egli ha voluto immortalare, grazie al sistema di videosorveglianza puntato al posto giusto, il momento in cui il cane incontra il postino, più volte la settimana.

Il video che ne è risultato è talmente bello che, dopo che Michael lo ha condiviso su internet, è diventato virale. Quando la stampa locale si è interessata alla cosa, l’uomo ha risposto che non avrebbe mai immaginato di diventare virale poiché, il suo intento, era semplicemente quello di condividere qualcosa di bello e interessante con altre persone, al di fuori della sua famiglia.

Ma veniamo al contenuto del video e alla storia del rapporto che il cane di Michael, giorno dopo giorno, ha instaurato con il postino locale.

Cosa ha ripreso l’uomo

Quasi ogni giorno, il postino si reca a casa di Michael per fare il suo lavoro. Michael ha una villetta, con tanto di steccato, sistema di videosorveglianza e cane, un pastore tedesco. Si tratta della tipica casa di periferia, in un quartiere residenziale.

In pratica, il postino prima di continuare con i suoi giri di lavoro, di casa in casa, si sofferma tutte le volte ad accarezzare affettuosamente il suo cane pastore tedesco di nove mesi.

Con il tempo, poi, si è accorto che il postino allungava apposta il suo giro di lavoro, per passare da casa sua per accarezzare il cane, anche se non aveva della corrispondenza da consegnargli.

Questa cosa non si era mai verificata, poiché altri colleghi del postino oppure i corrieri, hanno sempre mostrato timore per il cane perché essendo un pastore tedesco, viene considerato pericoloso. Nonostante il suo aspetto, il cane non ha mai un comportamento aggressivo, verso nessuno. Non abbaia ne ringhia.

Nonostante il suo aspetto, che potrebbe sembrare minaccioso, il postino decide di dedicare qualche minuto del suo tempo, ogni giorno, per regalare una carezza a quel cucciolone innocuo.

Anche se possono esserci molte potenziali difficoltà, diversi postini sviluppano una buona relazione con i cani dei loro clienti nel corso del tempo. Alcuni cani possono diventare amichevoli e addirittura eccitati quando vedono il postino, riconoscendo la sua presenza quotidiana. Questa interazione positiva può creare un legame speciale tra il postino e il cane, migliorando il rapporto complessivo tra i due.