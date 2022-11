“Il più grande rimpianto della mia vita”, Regina Elisabetta: sbuca la rivelazione

A qualche mese dalla morte della Regina Elisabetta, emergono alcuni dettagli della sua vita raccontati dal suo ex ufficio stampa ufficiale. Vediamo di cosa si tratta.

A succedere alla Regina Elisabetta è stato suo figlio Carlo III che procederà alla cerimonia di incoronazione a maggio 2023.

La morte della Regina Elisabetta

La sovrana d’Inghilterra, la Regina Elisabetta, è morta ormai qualche mese fa ma, nel cuore dei suoi sudditi ha lasciato un vuoto incolmabile. Già durante i suoi funerali solenni, durati una giornata intera, gli inglesi, e non solo, hanno affermato che nessun’altra sovrana sarà in grado di essere ciò che lei è stato.

La Regina Elisabetta, che ha regnato per 70 anni, era vista come un personaggio di continuità in un mondo che cambia inesorabilmente. A succederle oggi c’è Carlo III che molti avrebbero voluto abdicasse in favore del figlio William. I consensi che sta raccattando Carlo, in realtà, sono pochi o nulli. Tanto che, in una delle ultime visite ufficiali, insieme alla Regina consorte Camilla, ha ricevuto un lancio di uova.

Intanto, dopo due mesi dalla morte di sua madre, emergono dei dettagli nuovi circa la sua lunga vita. In particolare, si è scoperto qual è stato uno dei suoi rimpianti più grandi.

Elisabetta II, il suo più grande rimpianto

Era il 21 ottobre del 1966 quando una tragedia colpì il villaggio minerario Aberfan del Galles del Sud in cui si estraeva carbone. Quel giorno, il materiale di risulta della miniera provocò una frana che investì tutto il centro del paese. Il tragico evento è stato raccontato anche da un episodio di The Crown.

In particolare, la frana colpì anche Pantglas la scuola elementare sulla Moy Road. Le classi furono riempite di fango, liquami e macerie. 144 persone persero la vita: 116 erano bambini. Non appena la frana si fermò tutti i superstiti iniziarono a scavare come potevano tra le macerie. Ci volle oltre una settimana per recuperare tutti i corpi a causa della quantità eccessiva di materiale che aveva ricoperto il paese.

Soltanto dopo che furono recuperati tutti i corpi, la Regina Elisabetta, insieme a suo marito, decise di recarsi sul posto, dove si mostrò molto colpita. Nonostante questo, il suo addetto stampa ha raccontato che quell’evento tragico fu per lei uno dei suoi più grandi rimpianti. Sir William Heseltine ha dichiarato al MyLondon:

“Penso che abbia sentito col senno di poi che avrebbe potuto andarci un po’ prima. È stata una sorta di lezione per noi che devi mostrare simpatia e essere lì sul posto, cosa che penso la gente desiderasse da lei”.

Benché fosse stata molto colpita dall’incidente, in quell’occasione la gente la etichettò come una persona poco empatica. Non essere andata prima fu uno dei suoi più grandi rimpianti.