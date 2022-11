Busta paga, extra bonus per questi lavoratori: chi avrà il triplo dei soldi a dicembre

Ecco quali sono le categorie di lavoratori che riceveranno un aumento in busta paga nel mese di dicembre. La novità è davvero inaspettata.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono le categorie di lavoratori italiani che riceveranno delle maggiorazioni in busta paga nel mese di dicembre del 2022. Nessuno se lo aspettava.

Aumenti in busta paga per questi lavoratori a dicembre

Nessuno lo sapeva, ma presto avverranno degli aumenti nello stipendio di oltre 2 milioni di lavoratori italiani. A dicembre, infatti, verrà erogato un extra bonus che permetterà a determinate categorie di ricevere un importo addirittura triplicato.

Innanzitutto, dobbiamo dire che questa notizia bellissima nasce a seguito del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici italiani. Infatti, di recente, è stato firmato il contratto del settore della sanità, e poi ancora è avvenuto lo sblocco delle trattative nel settore dell’istruzione e infine si è sancito un altro accordo per quei dipendenti regionali, degli enti locali e delle camere di commercio.

Ci sono categorie che, oltre a vedere l’aumento dell’ammontare generale del proprio stipendio, si vedranno recapitati anche gli arretrati del 2019/2021 e naturalmente la tredicesima. Tutti questi importi accumulati danno vita a un vero e proprio mega bonus.

Rivediamo nel dettaglio quali sono le categorie che riceveranno il mega bonus a dicembre:

lavoratori statali delle scuole;

lavoratori del comparto sanità;

lavoratori regionali;

lavoratori degli enti locali;

lavoratori delle camere di commercio.

Questi sblocchi hanno portato a una notizia ufficiale. Queste categorie dipendenti della Pa riceveranno un bonus extra nel mese di dicembre del 2022. Si tratta di più di 2,2 milioni di italiani, che costituiscono ben l’85% dei dipendenti pubblici nazionali.

Gli aumenti in questione sono previsti per queste categorie già citate e sono già entrati in vigore per tutti, meno che per gli enti locali. Ma quali sono le maggiorazioni più attese? Ecco che ve le sveliamo di seguito.

Ecco quali sono gli importi più attesi

Innanzitutto, i dipendenti regionali, degli enti locali e delle camere di commercio riceveranno ben 100 euro lorde in più in busta paga. I lavoratori del settore della sanità, invece, ne riceveranno addirittura 175 euro in più. Queste categorie, inoltre, riceveranno circa 1.800 euro di arretrati.

E poi ci sono i dipendenti delle scuole, che vedranno la busta paga aumentare di 101 euro e riceveranno arretrati pari a 2.337 euro.

Il Sole 24 Ore ha voluto realizzare degli esempi di aumenti concreti in busta paga. Per farlo, ha preso come esempio quello ipotetico di un dipendente pubblico.

Questo soggetto particolare dovrebbe passare dall’avere 1719 euro al mese a 1.800 euro per via dell’aumento. E poi ancora, a questa cifra si aggiungono la tredicesima + gli arretrati da 1.475 euro.

Il totale percepito in busta paga da un dipendente pubblico, quindi, dovrebbe essere circa di 5.077 euro. Si tratta di un vero e proprio mega bonus, che siamo sicuri che sarà attesissimo da moltissimi italiani.

E voi cosa ne pensate? Avete la fortuna di essere dipendenti del settore pubblico e quindi potrete ricevere questo mega bonus? Fatecelo sapere!