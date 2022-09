Il patriarca di Mosca Kirill si unisce all’appello di Vladimir Putin e esorta tutti i fedeli ad arruolarsi, per lottare in Ucraina al fianco degli altri soldati russi. Il capo della chiesa ortodossa lancia l’appello durante un sermone.

Il leader della Chiesa ortodossa in Russia ha invitato i suoi fedeli ad arruolarsi, per prendere parte alla missione che Vladimir Putin ha fatto partire dallo scorso febbraio in Ucraina.

Dopo la mobilitazione di Putin per la guerra in corso, il patriarca Kirill sostiene le sue parole, esortando la popolazione a compiere il proprio potere militare.

Dopo il discorso di Vladimir Putin dei giorni scorsi, che ha mobilitato il suo popolo alla guerra in Ucraina, anche il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha esortato il popolo a unirsi alla missione militare in corso.

Durante un sermone, il patriarca ha invitato a compiere il proprio dovere militare, affermando che “Se muori per il tuo Paese sarai con Dio nel suo regno, gloria e vita eterna”.

La notizia arriva dalla tv indipendente NEXTA, che su Twitter ironizza sulle parole del patriarca, pubblicando un video del sermone.

🤡Patriarch Kirill urged not to be afraid of death amid mobilization

“Go bravely to fulfill your military duty.And remember that if you die for your country, you will be with God in his kingdom, glory and eternal life”

Maybe Kirill will refuse an armored Mercedes and security? pic.twitter.com/Bo6WaYcUKp

— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022