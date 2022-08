Il Paris Saint Germain annienta il Lille, 1-7 per i parigini

Continua a macinare gol e avversari il super Paris Saint Germain di Galtier, anche ieri i parigini hanno incantato grazie al solito devastante tridente, tripletta di Mbappè, doppietta di Neymar e sigillo di Leo Messi



Mai come quest’anno il tridente delle meraviglie sembra funzionare alla perfezione, Mbappè è il solito bomber mentre Neymar e Messi sembrano aver ritrovato quella condizione fisica e quell’intesa che aveva permesso al Barcellona di vincere il meraviglioso triplete del 2015.

Disarmante la facilità con la quale i parigini trovano la via della rete, Galtier inoltre è riuscito in poche settimane a dare una compattezza difensiva che lo scorso anno era mancata soprattutto nelle partite più importanti.

I campioni di Francia sono primi a punteggio pieno con 17 gol fatti in appena 270 minuti e soltanto tre subiti, grande entusiasmo per il pubblico parigino che spera di vedere questa superiorità anche in Champions League.



Il PSG si gode finalmente Messi-Neymar e Mbappè

Via polemiche e tensioni, Messi, Neymar e Mbappè hanno deciso di fare le cose sul serio e mai come quest’anno sembrano divertirsi in campo dando fondo a tutto il loro immenso talento.

Anche ieri Neymar ha deliziato con giocate da antologia dimostrando ancora una volta come con la giusta mentalità il brasiliano possa diventare in assoluto il giocatore più forte d’Europa.



Per i parigini il campionato non è mai stato un problema, la superiorità tecnica dei campioni in carica è troppo evidente e la Ligue 1 sembra archiviata già dopo un paio di giornate.

Il nuovo tecnico dei francesi ha chiesto qualche piccolo intervento sul mercato per sistemare definitivamente la rosa e puntare con ancora più energia alla tanto sognata Champions League.

In questi mesi Galtier ha lavorato molto sulla fase difensiva con un Psg che ora vuole definitivamente affermarsi in Europa dopo le delusioni degli ultimi anni.

I parigini inoltre sono in trattativa con la Juventus per cedere Leandro Paredes, calciatore che non ha nascosto il proprio malcontento per il poco impiego in queste prime uscite stagionali in Ligue 1 e vorrebbe tornare in Italia.

Vedremo come si svilupperà il mercato ma la sensazione è che mai come quest’anno il Paris Saint Germain sia veramente competitivo per raggiungere quel sogno chiamato Champions League, primo obiettivo assoluto della dirigenza che si è affidata alla saggezza di Galtier per cercare di dare equilibrio ad una squadra ricca di talento offensivo.