Il Papa in Canada per chiedere scusa per gli abusi sui bambini indigeni

Papa Francesco inizia questa domenica una visita di sei giorni con lo scopo di “contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione già intrapreso.

“Papa Francesco inizia questa domenica un viaggio di sei giorni in Canada, una visita a lungo rivendicata dalle comunità indigene. L’obiettivo principale è ribadire le scuse per il ruolo che la Chiesa cattolica ha avuto nei vecchi collegi per bambini indigeni: centri di “assimilazione forzata” che hanno lasciato conseguenze disastrose su generazioni di questi popoli canadesi.

Il Papa ha chiesto perdono per la condotta di alcuni membri della Chiesa Cattolica

Papa Francesco ha dichiarato a Roma il 17 luglio che sarebbe stato un “viaggio penitenziale” per “contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione già intrapreso”. La visita sarà la quarta di un papa in Canada. Giovanni Paolo II si è recato nel Paese nordamericano nel 1984, 1987 e 2002. Francesco sarà presente nelle province di Alberta e Quebec, oltre che nel Territorio del Nunavut. Terrà incontri con membri del clero e delle autorità politiche (come il Primo Ministro Justin Trudeau e Mary Simon, Governatore Generale del Canada).

Officierà anche messe nelle città di Edmonton e Quebec. Tuttavia, il suo itinerario sarà principalmente incentrato sugli incontri con i leader indigeni e gli ex alunni delle scuole residenziali, oltre a visite all’ex collegio Ermineskin (a Maskwacis, Alberta) e a Iqaluit, la capitale del Nunavut la cui popolazione è prevalentemente di origine Inuit .

Ghislain Picard, capo dell’Assemblea delle Prime Nazioni del Quebec e del Labrador, ha dichiarato mercoledì che spetta ai sopravvissuti dei collegi giudicare se le parole del Papa siano accettabili o meno. “Le scuse saranno molto significative solo nella misura in cui produrranno azioni che le supportano”, ha affermato.Tra il 1883 e il 1996, circa 150.000 bambini indigeni hanno vissuto in una rete di 139 centri finanziati dal governo federale e gestiti da gruppi religiosi (per lo più cattolici).

Percosse, aggressioni sessuali, abbandono, razzismo e ripudio culturale erano comuni all’interno delle sue mura. Trudeau ha affermato un anno fa che “l’errore più grande che questo Paese ha commesso è l’assimilazione forzata dei minori indigeni attraverso i collegi”. Alcuni esperti stimano che più di 6.000 bambini siano morti in questi siti. La scoperta di oltre 1.400 tombe anonime – da maggio 2021 – sulla base di queste antiche istituzioni ha confermato l’orrore del rapporto pubblicato nel 2015 dalla Commissione Verità e Riconciliazione.

Nel 2007, dopo anni di proteste e battaglie giudiziarie, è stato firmato un accordo tra ex studenti, rappresentanti federali e gruppi religiosi. Ottawa e le Chiese protestanti si sono scusate e hanno coperto gli importi del risarcimento, ma non le autorità cattoliche in Canada. La pressione aumentò quando furono segnalati rapporti sulle tombe non contrassegnate. Il primo ministro Trudeau e i politici dell’opposizione hanno affermato che il Papa dovrebbe fare il passo per promuovere la riconciliazione.

In questa ondata di indignazione, una dozzina di chiese sono state date al fuoco

In questa ondata di indignazione, una dozzina di templi furono consumati dal fuoco, mentre altri furono vandalizzati. Una delegazione composta da leader indigeni e vescovi canadesi si è recata a Roma alla fine di marzo. Il 1° aprile Francesco ha detto in udienza: «Provo vergogna e dolore per il ruolo che alcuni cattolici, in particolare quelli con responsabilità educative, hanno avuto in tutte queste cose che vi hanno ferito, i soprusi che avete subito e la mancanza di di rispetto mostrato verso la loro identità, la loro cultura e anche i loro valori spirituali”.

Il pontefice ha aggiunto: “Per la condotta deplorevole di questi membri della Chiesa cattolica, chiedo perdono a Dio e voglio dire loro con tutto il cuore che sono molto dispiaciuto. E mi unisco ai miei fratelli, i vescovi canadesi, nel chiedere perdono». I rappresentanti indigeni hanno indicato che il Papa dovrebbe pronunciare queste parole anche in Canada, come aveva raccomandato la Commissione Verità e Riconciliazione.

Il 13 maggio il Vaticano ha annunciato ufficialmente la visita.Il viaggio non è stato senza accuse. I membri delle comunità indigene deplorano che Francisco non vada nel vecchio collegio di Kamloops (British Columbia), dove le prime tombe anonime sono state scoperte nel giugno 2021 e che è diventato un simbolo di sofferenza e resistenza. Alumni di questi centri e le loro famiglie criticano il forum limitato in vari eventi.

“I sopravvissuti non hanno avuto scelta da bambini e alcuni ora attendono l’approvazione delle stesse istituzioni che li hanno strappati alle loro famiglie, case, culture e identità di bambini. È assolutamente ridicolo”, ha protestato in una dichiarazione Bobby Cameron, capo della Federazione delle Nazioni Indigene Sovrane.

Il comitato organizzatore ha sottolineato che, nonostante tutte le sfide logistiche, sta prestando particolare attenzione alla sicurezza e al comfort dei partecipanti, poiché molti di loro sono anziani. Anche il denaro promesso è tornato. Nell’ambito dell’accordo firmato nel 2007, le autorità cattoliche in Canada hanno promesso di raccogliere 25 milioni di dollari da destinare a risarcimenti e programmi di riconciliazione.

Tuttavia, la somma non ha superato i quattro milioni. Lo scorso settembre, la Conferenza episcopale canadese ha annunciato un nuovo sforzo: ottenere 30 milioni di dollari entro gennaio 2027. Questo lunedì, l’ente ha riferito di aver raccolto finora 4,6 milioni di dollari. Il Papa arriva in Canada tra nuvole di dolore per gli ex convitti. Anche la Chiesa cattolica nel Paese sta vivendo periodi complicati a causa della lunga lista di scandali – soprattutto aggressioni sessuali – in orfanotrofi, parrocchie e centri educativi, oltre a una notevole diminuzione del numero di fedeli.

Secondo Statistics Canada, il 39% della popolazione nel 1985 si identificava come cattolica; nel 2018 è passato al 29%. Un sondaggio di Angus Reid pubblicato ad aprile ha rilevato che il 67% dei cattolici canadesi intervistati ha affermato di partecipare raramente o mai alle funzioni religiose.