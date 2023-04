Il paese più longevo dove si vive oltre i 100 anni: si trova in questa regione italiana

Perdasdefogu è il paese più longevo d’Italia dove la popolazione riesce a vivere 100 anni. Nessuno si aspettava che fosse proprio qui.

Ecco qual è il paese italiano dove le persone risultano più longeve. Il paese in questione è stato inserito nella lista dei Guinness World Records.

Ecco in quali regioni si vive di più

L’Italia è senza dubbio uno dei Paesi al mondo con gli abitanti più longevi. Qui, i suoi abitanti raggiungono età così avanzate che fanno invidia al resto del mondo.

Ma all’interno del nostro Bel Paese, quali sono le regioni dove si vive più a lungo? Il podio vedrebbe al terzo posto il Friuli Venezia Giulia e al secondo posto la Valle D’Aosta.

E quando sembrava che il nord stesse dominando la classifica, vi sveliamo che in realtà la regione d’Italia con gli abitanti più longevi è il Molise. Si tratta di ben 4,1 abitanti ogni 100mila che superano i 105 anni.

Uno dei segreti per vivere più a lungo è sicuramente condurre una vita attiva e combattere la sedentarietà. È fondamentale anche seguire una dieta bilanciata e sana, dove predomina il consumo di frutta e di verdura.

Una volta conosciuti i dati, molti italiani hanno pensato che si trovasse proprio in Molise il paese italiano più longevo d’Italia. Vi sveliamo che, invece, non è così: si tratta di un paesino che sorge all’interno di un’isola.

Perdasdefogu, il paese più longevo d’Italia

Il paese d’Italia che conta un maggior numero di centenari è Perdasdefogu e si trova in Sardegna: in particolare sorge in provincia di Nuoro.

Questo paesino di soli 1778 anime di trova a 600 metri al di sopra del livello del mare. La notizia incredibile è che, su 1778 persone, ben 8 hanno più di 100 anni.

E non è tutto, perché a Perdasdefogu più di 40 hanno più di 90 anni. Si tratta di numeri incredibili, che hanno portato il paese sardo ad avere una grande notorietà in tutto il mondo.

Nel 2014, come alcuni ricorderanno, una famiglia, che vive proprio in questo paesino sperduto nel cuore della Sardegna, era riuscita a entrare nel Guinness World Records proprio per essere la famiglia più longeva al mondo.

Ben 9 fratelli si erano presentati in trasmissione, durante la quale i giudici avevano calcolato il totale dei loro anni: si trattava di 837 anni.

L’età media di questi fratelli era di ben 93 anni. Si tratta di un record davvero incredibile che, a quanto pare, il paesino della Sardegna ha ancora oggi nel 2023.

Ora sono tantissime le persone, provenienti da ogni parte del mondo, che vorrebbero trasferirsi in questo paesino nel cuore di Nuoro, per poter vivere più a lungo. In molti ignorano, però, che non sono soltanto le condizioni ambientali che ci permettono di vivere più o meno a lungo, ma anche quelle genetiche.

Probabilmente, gran parte degli abitanti di questo paese ha ereditato una genetica di ferro, che ha permesso loro di superare tante avversità nell’arco della propria vita, di cui può raccontare i dettagli ancora oggi.