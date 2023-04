Come è andata la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter

All’Allianz Arena di Torino, dalle 21, è andata in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter, detentrice del titolo, di Simone Inzaghi. Una partita in cui le due squadre hanno quasi deciso di non farsi male e di rimandare il discorso qualificazione al ritorno al 26 aprile, a San Siro, almeno fino all’83esimo in cui Juan Cuadrado mette a segno la rete che sblocca il match, ma non è finita perché a gioco quasi scaduto Romelu Lukaku pareggia su rigore.

Ma non è finita perché mentre il belga sta festeggiando arriva il colombiano, e per le reazioni vengono ammoniti entrambi. Per Lukaku è la seconda ammonizione e salterà il ritorno, ma come lui avrebbe dovuto farlo anche Cuadrado che era diffidato, ma che dopo il triplice fischio viene anche espulso per una rissa scoppiata con il portiere e capitano dell’Inter Samir Handanovic.

Con la voglia di recuperare una stagione che non è andata, al momento, come era stata programmata fin dall’inizio, e anche a causa della giustizia sportiva, da una parte e con la voglia di rialzare la testa dopo l’ennesima sconfitta arrivata in campionato, si sono affrontate oggi allo Stadium di Torino la Juventus e l’Inter.

Nella gara valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, una sorta di finale anticipata – l’anno scorso si erano incontrate solo all’ultimo atto, e a uscirne vincitori erano stati i nerazzurri di Simone Inzaghi -, i padroni di casa si sono presentati all’appuntamento con i titolarissimi, al netto delle assenze e di Mattia Perin, chiamato da Massimiliano Allegri tra i pali al posto di Wojciech Szczesny.

L’unica cosa che ha cambiato il tecnico livornese è stato l’assetto in campo, optando per un 3-5-1-1 con Dusan Vlahovic davanti an Angel Di Maria che in qualche modo riprende anche il modulo da sempre adottato dall’allenatore ex Lazio (il 3-5-2) che ha deciso, dal canto suo, di tenere in panchina sia Romelu Lukaku, sostituito da Edin Dzeko, sia Denzel Dumfries, al posto del quale il piacentino ha messo di nuovo Matteo Darmian, che è stato sostituito, ancora, come terzo a destra da Danilo D’Ambrosio, sia André Onana, a cui ha preso il posto il capitano Samir Handanovic.

La partita è iniziata con la Juventus più cattiva, e quasi vicina al gol con un tentativo del Fideo dal limite dell’area che il portiere sloveno è riuscito a neutralizzare con la punta dei guantoni. Nello sviluppo del corner, l’Inter se l’è cavata egregiamente ed è incominciata la fase di studio da parte delle due squadre. A prendere più coraggio, poi, sono stati i nerazzurri che, però, non hanno trovato gli spazi giusti per tentare di impensierire veramente la retroguardia dei padroni di casa. Lautaro Martinez, in realtà, va anche vicino alla rete che potrebbe sbloccare la gara, ma è poco fortunato. E così scivola il primo tempo.

Nella seconda frazione, sono sempre i bianconeri a partire un po’ più arrembanti, specialmente con il numero 9 serbo. Adesso è la difesa della squadra di Inzaghi che regge ed esce bene, e cresce soprattutto. Al 64esimo ci prova Henrikh Mkhitaryan dopo una bella azione manovrata, ma la palla sfiora il palo di Perin. Annusando il pericolo, Allegri fa i primi cambi un minuto dopo: al posto di un impalpabile, se non per il tiro dei primi minuti, Di Maria – che non l’ha presa neanche troppo bene – entra Federico Chiesa, mentre Fabio Miretti prende il posto di Nicolò Fagioli, in difficoltà sul suo omonimo, Barella, in più di un’occasione.

Arriva il momento delle sostituzioni anche per i nerazzurri, con il tecnico che sceglie di inserire, ora, il belga per l’ex Roma e Robin Gosens per Federico Dimarco, sempre molto propositivo ma comunque reduce da un infortunio. La partita sembra animarsi, l’Inter continua a costruire ma adesso è Marcelo Brozovic a spedirla alta dalla distanza. Anche sui piedi di Vlahovic arriva la palla che potrebbe cambiare il match, ma ci pensa Francesco Acerbi a levare le castagne dal fuoco al suo allenatore e ai suoi compagni.

È l’ultima azione del match per il serbo che viene sostituito al 74esimo da Arkadiusz Milik, che qualche minuto più tardi non ci mette lo zampino o è troppo lontano per battere Handanovic, sul cui pressing sempre del polacco potrebbe cadere qualche minuto dopo. All’80esimo, dopo un’incursione solitaria di Lukaku nell’area della Juventus, il numero 90 subisce fallo ma si rialza subito e poi reagisce, rimediando anche un giallo.

Un’altra girandola di cambi per i milanesi. Dumfries prende il posto di D’Ambrosio, ma non in campo, in cui invece prende il posto sull’esterno e Darmian viene arretrato e Kristjan Asslani che entra per il croato. Giusto il tempo, però, di entrare in campo è all’83esimo Juan Cuadrado sblocca la partita su deviazione di Alessandro Bastoni, incolpevole come lo sloveno sul gol, a differenza dei compagni che non hanno impedito a Filip Kostic di trovare solo il colombiano in area.

La mossa della disperazione di Inzaghi è quella di inserire Joaquin Correa per il campione del mondo, mossa che, però, non cambia le cose. È piuttosto l’ex Chelsea a farsi vedere più pericoloso, non troppo però per colpire la squadra di Allegri, che regge fino all’ultimo ai tentativi dei nerazzurri di tornare a Milano con un pareggio, il primo della stagione contro i bianconeri dopo due sconfitte. Regge sì, ma non fino all’ultimissimo, perché 20 secondi prima che l’arbitro della gara fischi per tre volte, Gleison Bremer tocca la palla con la mano in area ed è rigore, che Lukaku non sbaglia. E sì, è pareggio!

La gara si incendia. L’autore del gol dell’1-1 fa un’esultanza polemica nei confronti dei tifosi di casa e viene nuovamente ammonito, è il secondo giallo per il belga che salterà la prossima partita. Non sarà l’unico, però, perché anche chi aveva sbloccato la partita, diffidato, riceve il giallo che non lo farà essere in campo contro l’Inter perché polemizza di rimando, ma nei confronti degli interisti, con cui non c’è mai stato un rapporto idilliaco. Si incrina, poi, definitivamente nel momento in cui il direttore di gara fischia per tre volte.

Cuadrado e Handanovic cercano di chiarire il malinteso, ma gli animi si accendono anche di più tra i due, tanto che il portiere nerazzurro cerca di andare anche oltre le buone maniere. Iniziano gli spintoni tra i due, pare che il colombiano abbia anche tirato un pugno allo sloveno, vengono subito raggiunti dai compagni di squadra e dirigenti che tentano di dividerli (alla prova della tv ci potrebbe essere anche un calcio di D’Ambrosio). Al momento finiscono espulsi entrambi, ma non è detto che sia finita.

Non lo è perché il 26 aprile, a san Siro, si giocherà un ritorno che sarà ancora più infuocato, dalle polemiche, quelle di questa gara e quella del ritorno di campionato in cui il gol della Juventus sembrava viziato da due falli di mano, dal derby d’Italia che significa una finale, e dopo tutte le fatiche della Champions League per i nerazzurri, e dell’Europa League per i bianconeri.